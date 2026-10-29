KB증권, 소상공인 노후 시설물 교체 사업 '깨비상점' 2년 차 마무리

AI 핵심 요약beta
- KB증권은 29일 소상공인 노후 시설물 교체를 지원했다.
- 영등포구와 마포구 요식업체 42곳에 맞춤형 비용을 지원했다.
- 깨비상점 인증 현판과 지도로 골목상권 홍보도 도왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
상생 공로 인정받아 '서울 LOSO 페스티벌'서 감사패 수상
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB증권은 29일 소상공인을 돕기 위해 노후 시설물 교체 지원 사업 '깨비상점'을 진행했다고 밝혔다.
KB증권에 따르면 깨비상점은 낡은 주방 기자재나 설비를 바꾸고 싶어도 비용 부담 때문에 바꾸지 못하던 영세 소상공인들에게 도움을 주고자 마련된 사회공헌사업이다. (사)함께만드는세상(사회연대은행)과 함께 시작해 올해로 2년째를 맞았다.
회사는 지난해 영등포구 일대 40개 점포를 지원한 데 이어, 올해 5월부터 10월까지 6개월간 대상을 넓혀 영등포구와 마포구 지역의 요식업 소상공인 42개 점포를 선정했다. 서류 심사를 통해 가게마다 필요한 기자재를 맞춤형으로 바꿀 수 있도록 물품 비용을 지원했다.
지원을 받은 가게에는 깨비상점 인증 현판을 달아주고, 손님들이 가게 위치를 쉽게 찾을 수 있도록 '깨비상점 지도'를 만들어 골목상권 홍보도 도왔다.
강진두·이홍구 KB증권 대표이사는 "오랜 시간 묵묵히 골목을 지켜온 사장님들께 이번 지원이 다시 일어설 수 있는 작은 보탬과 활력이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 소상공인들이 겪는 현실적인 어려움에 귀를 기울이고, 곁에서 힘이 되는 따뜻한 상생 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
한편 KB증권은 깨비상점 사업으로 지역 골목상권 활성화에 기여한 공로를 인정받아 지난 28일 열린 '2026 서울지역 LOSO 페스티벌' 개회식에서 서울특별시소상공인연합회로부터 감사패를 받았다.
rkgml925@newspim.com