시몬스, 연말 맞아 대규모 프로모션...할인·사은품 '풍성'

AI 핵심 요약beta
- 시몬스는 29일 연말 맞이 엔드 오브 이어 프로모션을 개최했다
- 뷰티레스트 등 매트리스와 프레임·침구 제품에 할인 혜택을 제공했다
- 구매 금액별 사은품과 무료 배송·무이자 할부 혜택도 마련했다
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배송비 무료·이브닝 배송 서비스
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 수면 전문 브랜드 시몬스는 연말 시즌을 맞아 올 한 해 보내준 고객 성원에 보답하고자 '엔드 오브 이어(End Of Year) 프로모션'을 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 프로모션을 통해 소비자들은 시몬스의 메가히트 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'와 최상위 라인업 '뷰티레스트 블랙'을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 매트리스와 조화를 이루는 프레임, 룸퍼니처, 베딩 제품군에도 다채로운 할인 혜택이 적용된다.
구매 품목과 금액대에 따른 한정 수량 사은품도 풍성하게 마련했다. 뷰티레스트 구매 고객에게는 동일 사이즈의 매트리스 커버를 증정하며, 뷰티레스트 블랙 구매 고객에게는 모델별로 올시즌 구스 듀벳, 디퓨저, 퀸즈밀러 프리미엄 구스 듀벳 등을 선사한다. 구매 금액별 베개 및 침구 세트 증정 혜택도 함께 운영된다.
아울러 매트리스 2개와 프레임 1개 이상을 동시 구매하거나, 2026년 F/W 시즌 신제품 프레임 3종과 매트리스를 함께 구매하는 고객에게는 추가 할인 혜택을 제공한다.
고객 구매 편의성도 높였다. 프로모션 기간 모든 구매 고객에게 무료 배송 혜택을 제공하며, 1인 가구 및 직장인을 위해 매주 수요일 저녁 배송받는 '이브닝 배송 서비스'를 운영한다. 장기 무이자 할부 프로그램인 '시몬스 페이'를 통한 초기 비용 부담 완화도 가능하다.
한편 시몬스는 라돈·토론 안전인증, 환경표지인증, 난연 매트리스 등 '국민 매트리스 5대 안전 키워드'를 실천하고 있다. 특히 포스코, 고려제강 등 세계적 철강사들과의 3자 협력 체계를 구축해 소재 단계부터 기술을 고도화하고 독보적인 공급망을 강화해 나가고 있다.
stpoemseok@newspim.com