귀뚜라미, '가장 추천하는 브랜드' 10년 연속 1위 차지

AI 핵심 요약beta
- 귀뚜라미는 29일 보일러 부문 10년 연속 1위를 했다.
- 귀뚜라미보일러는 추천지수 57.8점으로 경쟁사를 앞섰다.
- AI 난방 시스템과 최대 8년 무상 관리 서비스를 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
렌탈 서비스 '따숨케어' 확대
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 귀뚜라미는 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026년 소비자가 가장 추천하는 브랜드(KBRI)' 조사에서 귀뚜라미보일러가 가정용보일러 부문 10년 연속 1위에 선정됐다고 29일 밝혔다.
소비자가 가장 추천하는 브랜드는 국내 주요 제품과 서비스에 대한 소비자 관심도와 추천 의지를 집계해 산업군별 최고 브랜드를 뽑는 제도다. 귀뚜라미보일러는 올해 조사에서 종합 추천지수 57.8점을 기록, 경쟁사를 크게 제치고 10년째 최고 추천 브랜드 자리를 유지했다.
귀뚜라미는 60년 난방 기술에 인공지능(AI)을 접목한 신제품과 설치 이후까지 책임지는 관리 서비스로 사용 편의성을 대폭 끌어올리고 있다.
올해 새로 선보인 '귀뚜라미보일러 AI 방방 난방 시스템'은 실내온도조절기의 레이다 센서로 재실 여부와 생활패턴을 분석해 방마다 난방 온도를 자동으로 제어한다. 사람이 있는 방은 따뜻하게 유지하고 비어 있는 방은 온도를 낮춰 불필요한 에너지 소비를 줄인다. 외출 후 귀가 시 거실을 신속히 데우는 '쾌속 난방' 및 사용패턴을 학습해 사전에 온수를 준비하는 '온수 AI 모드'도 갖췄다.
아울러 구매 이후에도 안심하고 사용할 수 있도록 현대렌탈케어와 협업한 가정용 보일러 렌털 서비스 '따숨케어'를 운영 중이다. 초기 구매 비용 부담을 낮추고 선택한 관리 기간(5년·8년)에 따라 최대 8년 무상 A/S와 연 1회 정기 점검, 24시간 내 고장 대응 서비스를 제공한다.
stpoemseok@newspim.com