[인사] 현대백화점그룹

AI 핵심 요약beta
- 현대지에프홀딩스가 29일 장호진 부회장 등 승진 인사를 했다
- 현대백화점그룹 주요 계열사 대표와 임원 30여 명이 승진했다
- 현대백화점 등 계열사 핵심 보직 인사와 전보도 단행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 승진
◆ 현대지에프홀딩스
△ 부회장 장호진(대표이사)
△ 사 장 윤영식
◆ 현대백화점
△ 부사장 김봉진(상품본부장)
△ 전 무 김필범(아울렛ㆍ커넥트사업부장)
△ 상 무 이용욱(안전보건담당), 정중용(MD전략담당)
예병우(킨텍스점장), 박재성(중동점장)
이성환(자주MD사업부장), 정영환(재무담당)
◆ 현대홈쇼핑
△ 사 장 한광영(대표이사)
△ 상 무 박경옥(패션사업부장)
◆ 현대그린푸드
△ 부회장 박홍진(대표이사)
△ 사 장 이헌상(영업총괄 겸 상품본부장, 겸 유통외식본부장)
△ 전 무 안병혁(전략기획실장 겸 그리팅사업본부장)
△ 상 무 우명학(파인다이닝사업부장)
정서영(캐주얼다이닝사업부장)
◆ 현대리바트
△ 전 무 나길용(법인사업총괄 겸 자재사업부장)
◆ 한섬
△ 부사장 유태영(대표이사 내정)
△ 전 무 이형돈(해외패션본부장 겸 해외패션전략담당)
김종규(영업본부장)
◆ 현대디에프
△ 부사장 박장서(대표이사)
△ 전 무 육우석(MD전략본부장)
△ 상 무 임세중(영업본부장)
◆ 현대이지웰
△ 상 무 배성(지원사업부장)
◆ 현대퓨처넷
△ 상 무 김형구(운영사업부문장), 조호재(경영지원담당)
◇ 전보
◆ 현대백화점
△ 신규점프로젝트추진본부장 부사장 김창섭
△ 미래성장추진실장 전 무 류영민
△ 영업전략실장 전 무 최원형
△ 목동점장 상 무 양명성
△ 더현대Hi사업부장 상 무 김정희
△ 본점장 상 무 박상준
△ 판교점장 상 무 김강진
△ 영업전략담당 상 무 박근호
△ 더현대대구점장 상 무 김은성
△ 천호점장 상 무 이동영
△ 해외럭셔리사업부장 상 무 신재윤
◆ 현대홈쇼핑
△ 채널전략디비전장 겸 영업전략담당 상 무 임현태
△ 경영지원디비전장 겸 미래성장추진담당 상 무 이경우
◆ 현대그린푸드
△ 식품구매사업부장 상 무 신현구
△ 유통사업부장 상 무 김현준
△ 현대캐터링시스템 대표이사 상 무 우기성
◆ 한섬
△ 국내패션본부장 상 무 김은정
◆ 현대L&C
△ 창호사업부장 겸 전략상품사업부장 상 무 이동섭
△ 장식자재사업부장 상 무 성재용
◆ 현대바이오랜드
△ 경영전략담당 상 무 이정민
△ 식품사업부장 상 무 오영근
◆ 현대이지웰
△ 상품사업부장 상 무 박영빈
◆ 현대지에프홀딩스
△ 경영개선담당 상 무 김택년
kji01@newspim.com