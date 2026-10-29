KB금융, 3분기 사회적 가치 9037억원 창출…누적 2조5663억원

AI 핵심 요약beta
- KB금융이 29일 올해 3분기 사회적 가치 9037억원을 창출했다고 밝혔다
- 포용금융과 청년 자립 지원으로 금융취약계층 지원을 확대했다
- 중소기업·소상공인과 수해지역 대상 상생 지원도 강화했다
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KB희망금융센터 운영 및 상생협력기금 100억원 출연 추진
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB금융그룹이 포용금융, 청년 자립, 중소기업·소상공인 지원, 지역사회 상생 활동을 통해 올해 3분기 총 9037억원, 누적 2조5663억원의 사회적 가치를 창출했다고 29일 밝혔다.
KB금융은 금융·비금융 부문 ESG 경영 활동의 사회적 영향력을 화폐가치로 환산해 매분기 발표하고 있다. 투입 비용 대비 실질적 변화를 측정해 지원이 필요한 분야에 자원을 배치하기 위한 목적이다. 지배구조 부문까지 포함한 전체 사회적 가치는 내년 보고서를 통해 공개될 예정이다.
KB금융은 금융취약계층의 경제적 재기를 돕기 위해 포용금융을 확대하고 있다. 전국 6개 'KB희망금융센터'에서 채무조정과 정책금융 안내, 전문 심리상담을 제공하며, 지난 7월부터는 기초생활수급자 등 사회적 배려자의 특수채권 원금을 최대 90% 감면하는 '특별 채무감면 제도'를 시행 중이다.
청년층의 생활비 부담을 줄이기 위한 지원도 이어간다. 대학생 대상 '천원의 아침밥'과 지방 중소기업 근로자 대상 '직장인 든든한 점심밥'을 지원하고, 청년 전용 적금과 새희망홀씨, 미소금융 등을 운영하고 있다.
중소기업과 소상공인 대상 지원도 늘렸다. 지난 6월 100억원 규모의 '대·중소기업 상생협력기금'을 출연해 30억원은 모펀드 조성에, 70억원은 인공지능전환(AX)·녹색전환(GX)·안전전환(SX) 사업에 배정했다.
지역사회 안전망 구축 활동도 이어가고 있다. 집중호우 피해지역 복구를 위해 성금 5억원을 기부하고 피해 주민 및 기업 대상 금융지원 프로그램을 운영했다. 이와 함께 금융사기 예방과 고령운전자 교통안전 지원 등 예방체계 구축을 추진 중이다.
KB금융 관계자는 "포용금융 실천과 청년, 중소기업, 지역사회 대상 맞춤형 지원을 지속적으로 확대할 방침"이라고 설명했다.
eoyn2@newspim.com