李대통령 "국민의 억울한 희생 없게 할 것"…'이태원 참사 기억식' 참석

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 29일 이태원 참사 4주기 기억식에 참석했다
- 이 대통령은 국가 책임 강화와 국민 신뢰 회복을 약속했다
- 진상 규명법을 개정하고 특별조사위 활동을 2027년 9월까지 연장했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사가 29일 '10·29 이태원 참사 4주기 기억식'에 참석해 사회적 참사에 대한 국가의 책임을 강화하고 국민의 신뢰를 회복하겠다고 약속했다.
청와대는 이날 이 대통령이 광화문 광장에서 이태원 참사 피해자와 유가족, 국회의원과 시민 등 약 1000명이 함께한 이태원 참사 4주기 기억식에 참석했다고 밝혔다.
이 대통령은 추모사를 통해 "헤아릴 수 없는 아픔을 딛고, 눈물로 안전 사회의 새 길을 열어온 유가족분께 머리 숙여 깊은 감사와 위로의 말씀을 올린다"며 유가족들에게 감사와 위로를 전했다.
이 대통령은 "즐거웠어야 할 가을밤이 참혹한 비극의 현장으로 뒤바뀌었던 그날, 국가는 없었다"며 "다시는 국가의 부재와 방임으로 국민이 억울하게 희생되는 일이 없도록 하겠다"고 밝혔다.
또한 이 대통령은 "온전한 진상 규명이야말로 완전한 치유의 출발이라는 일념 아래, 지난 9월 '10·29 이태원 참사 진상 규명법'을 개정했다"며 "특별조사위원회의 활동 기간도 2027년 9월까지 연장했다"고 설명했다.
그러면서 "오늘 이 자리에서 드리는 약속이 유가족 여러분, 국민 여러분의 삶 속에서 확실한 변화로 확인될 수 있도록 확실히 챙기겠다"고 약속했다.
이 대통령은 지난 27일 국무회의에서도 이태원 참사 4주기를 앞두고 "소중한 생명을 잃게 된 희생자들의 명복을 빈다"며 "국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 제1책무이자 국가 존재 이유"라고 강조한 바 있다.
또 이 대통령은 "세월호 참사와 이태원 참사, 그리고 수많은 사건·사고를 겪어왔지만 국민 모두가 안전한 일상까지는 아직도 갈 길이 매우 멀다"면서 "이루 말할 수 없는 슬픔과 고통을 겪고 계신 유가족 여러분에게 깊은 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔다.
pcjay@newspim.com