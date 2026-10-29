LG유플러스, 스마트폰 AI 처리속도 4.5배 향상…뉴립스 논문 채택

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스는 29일 토큰 최적화 논문 2편이 뉴립스 워크숍에 채택됐다고 밝혔다
- 스마트폰 소형언어모델 처리 속도를 4.5배 높이고 배터리 소모를 77% 줄였다
- 개인 데이터를 기기 안에서 학습하는 기술을 검증하고 서비스 적용을 검토한다
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기기 내 AI 학습 기술도 검증…논문 2편 채택
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = LG유플러스는 인공지능(AI) 처리 속도를 높이고 배터리 소모를 줄이는 토큰 최적화 기술 관련 논문 2편이 '뉴립스(NeurIPS) 2026'의 온디바이스 인텔리전스 워크숍에 채택됐다고 29일 밝혔다.
뉴립스는 국제머신러닝학회(ICML), 국제표현학습학회(ICLR)와 함께 세계 3대 AI 학회로 꼽힌다. 올해 행사는 오는 12월 6일부터 12일까지 호주 시드니에서 열린다.
이번 연구는 스마트폰의 제한된 메모리와 전력으로 소형언어모델(sLM)을 효율적으로 실행하고 학습하는 기술에 초점을 맞췄다.
LG유플러스는 통화 서비스용 소형언어모델에 경량화와 추론 가속 기술을 적용했다. 회사에 따르면 실험 결과 기존 방식보다 처리 속도가 약 4.5배 빨라지고 배터리 소모는 약 77% 감소했다. AI 성능은 최신 클라우드 AI와 유사한 수준을 유지했다고 설명했다.
개인 데이터를 외부 서버로 전송하지 않고 스마트폰 내부에서 AI를 학습하는 기술도 검증했다. 학습 과정의 연산량과 메모리 사용을 최적화한 결과 실제 스마트폰 환경에서 서버 학습과 유사한 수준의 정확도를 기록했다.
LG유플러스는 이번 연구 성과를 자사 AI 서비스에 적용하는 방안을 검토하고 있다. 스마트폰에서 검증한 최적화 기술을 서버의 그래픽처리장치(GPU) 환경으로 확대하는 연구도 추진할 계획이다.
이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)는 "이번 뉴립스 논문 채택은 제한된 환경에서도 AI를 빠르고 효율적으로 실행하고 학습하기 위한 연구 성과를 인정받은 것"이라며 "관련 기술을 실제 서비스에 적용하고 향후 서버 환경까지 연구 범위를 확대하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com