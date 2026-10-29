제네시스, GV90 핵심 기술 공개…코치 도어·루프 에어백으로 차별화

AI 핵심 요약beta
- 제네시스는 28일 GV90 테크 데이에서 핵심 기술을 공개했다.
- GV90는 코치 도어와 전용 전기차 플랫폼으로 공간을 넓혔다.
- 루프 에어백과 고강도 차체로 전복·충돌 안전성을 강화했다.
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전용 eMP 플랫폼 첫 적용…실내 공간·충돌 안전성 함께 확보
전복 대비 루프 에어백 탑재…모터·차음 설계로 정숙성 강화
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 초대형 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) GV90의 핵심 기술과 개발 과정을 공개했다. 앞뒤 문을 독립적으로 여는 코치 도어와 전용 전기차 플랫폼, 전복 사고에 대비한 루프 에어백 등을 통해 넓은 실내 공간과 안전성을 함께 확보하는 데 초점을 맞췄다.
제네시스는 28일 인천 영종도 인스파이어 엔터테인먼트 리조트에서 국내 미디어를 대상으로 'GV90 테크 데이'를 개최했다고 29일 밝혔다. 연구개발·제조 부문 실무 책임자 12명이 참여해 차체 구조와 디자인, 플랫폼, 주행 성능 등의 개발 과정을 설명했다.
지난 8월 미국 샌프란시스코에서 처음 공개된 GV90는 제네시스의 초대형 플래그십 전동화 SUV다. 이번 행사에서는 콘셉트카의 디자인과 공간 구성을 양산차에 구현하기 위해 적용한 설계와 제조 기술을 소개했다.
대표적인 기술은 GV90 네오룬에 적용된 독립 개폐형 코치 도어 '네오룬 아치 게이트'다. 차체에 고정된 B필러(앞뒤 문 사이 기둥) 없이 앞뒤 문을 각각 여닫을 수 있도록 도어 힌지와 래치, 차체 골격을 새로 설계했다.
뒷문을 바깥으로 밀어낸 뒤 회전시키는 '듀얼 모션 힌지'는 앞뒤 문이 서로 간섭하지 않고 열리도록 한다. 공작기계와 산업용 로봇에 쓰이는 정밀 부품인 리니어 모션 가이드를 적용해 무게 70㎏의 뒷문을 지지하면서 부드럽게 움직이도록 했다.
문을 차체에 고정하는 래치는 상단과 하단에 각각 배치했다. 두 래치를 동시에 해제하는 제어 장치와 문을 닫을 때 두 곳을 함께 당겨 잠그는 소프트 클로징 기술도 적용했다.
고정형 B필러가 빠진 자리는 차체 골격과 도어 내부 보강재가 나눠 맡는다. 도어 개구부 둘레를 고리처럼 연결하는 '히든 롤케이지' 구조를 적용하고, A필러부터 루프까지 이어지는 골격 안에 길이 2.5m의 고강도 스틸 튜브를 넣었다. 도어 내부에는 B필러 역할을 하는 초고강도 듀얼 스틸 빔을 배치했다.
제네시스 연구소 자체 시험에서는 전복 사고를 가정한 지붕 압착시험에서 14톤포스(tf) 이상의 하중을 견뎠다. 시속 60㎞의 측면 직각 충돌시험에서는 차체 측면이 밀려 들어온 이후에도 최소 320㎜의 탑승객 생존 공간을 확보했다는 설명이다.
차량의 기반은 GV90에 처음 적용한 플래그십 전용 'eMP' 플랫폼이다. 바닥 아래에 있던 통합 충전 제어 장치(ICCU)와 대시보드 내부 공조 장치를 차량 전방으로 옮겨 1·2열 바닥을 평평하게 연결했다. 2열 시트 레일은 카펫 아래 차체 안에 숨겨 발에 걸리지 않도록 했다.
후방에는 주요 섀시 부품을 위아래로 겹쳐 배치하는 '3차원 PE 모듈 구조'를 적용했다. 고출력 모터와 서스펜션, 후륜 조향 장치를 담으면서 승객 공간을 확보하기 위한 설계다. 차체 구조물의 72%에는 알루미늄 경량재를 사용했다.
전복 사고에 대비한 루프 에어백도 탑재했다. 천장을 따라 펼쳐져 유리 지붕을 통한 탑승객 이탈을 막고 머리 부상을 줄이는 장치다. 약 1400㎜ 구간에 걸쳐 0.08초 만에 전개되며, 실차 40대와 300회 이상의 에어백 단품 평가 등을 통해 성능을 검증했다.
외관은 달항아리처럼 이음매 없이 하나의 덩어리로 보이도록 부품 사이 경계와 색 차이를 줄였다. 헤드램프에는 차체와 같은 색으로 도장한 뒤 빛이 나오는 부분만 레이저로 깎아내는 '컷리스' 공법을 적용했다. 16종의 외장 색상마다 레이저 가공 조건을 달리해 품질을 맞췄다.
실내에는 천연 나무와 석재, 울 캐시미어 등을 적용했다. 울 캐시미어 원단은 200종 이상의 샘플을 평가해 질감과 내마모성을 조정했다. 나무와 석재는 차량 한 대에 쓰이는 내장재의 무늬와 색상이 조화를 이루도록 실물 견본집을 만들어 선별 기준을 정했다.
주행 성능은 대형 차체의 승차감과 안정적인 거동을 함께 확보하는 방향으로 개발했다. 멀티 챔버 에어 서스펜션과 듀얼 밸브 전자제어 쇽업소버로 노면과 주행 상황에 대응하고, '듀얼 e-LSD'로 전·후륜의 좌우 구동력을 각각 배분하도록 했다.
정숙성을 높이기 위해 모터와 감속기를 잇는 축 구조와 기어 맞물림을 개선했다. 소프트웨어 제어를 통해 모터 소음을 유발하는 힘인 가진력을 최대 40% 줄였다. 모든 유리에 차음 유리를 적용하고 전·후석 도어 유리에는 기존보다 두 배 두꺼운 차음 필름을 넣었다. 제네시스는 이를 통해 플래그십 세단 G90보다 낮은 노면 소음 수준을 달성했다고 설명했다.
허광훈 제네시스개발담당 상무는 "엔지니어링은 흔히 타협의 기술이라고 하지만 GV90는 그 순서를 뒤집어 고객을 위해 결코 양보할 수 없는 기준부터 먼저 세우고 이를 끝까지 지켜냈다"고 말했다.
chanw@newspim.com