한국타이어, 일반·전기차 타이어 품질만족도 동시 1위

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어는 29일 품질만족도 조사 2개 부문서 1위했다
- 자동차용 타이어 부문 18년 연속, 전기차 부문 2년 연속 달성했다
- 전기차용 아이온 앞세워 글로벌 신차용 타이어 공급 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 국내 품질만족도 조사에서 자동차용 타이어와 전기차 전용 타이어 부문 1위를 동시에 차지했다.
한국타이어는 29일 한국표준협회(KSA)가 주관한 '2026 한국품질만족지수(KS-QEI)' 조사에서 자동차용 타이어 부문 18년 연속 1위, 전기차 전용 타이어 부문 2년 연속 1위에 올랐다고 밝혔다.
한국품질만족지수는 한국표준협회와 한국품질경영학회가 공동 개발한 평가 지표로, 제품 이용 고객과 전문가를 대상으로 품질과 만족도를 종합 평가한다.
한국타이어는 2009년부터 자동차용 타이어 부문 1위를 유지하고 있다. 지난해 신설된 전기차 전용 타이어 부문에서도 자체 브랜드 '아이온(iON)'을 앞세워 2년 연속 1위를 기록했다.
아이온은 전기차 특성에 맞춰 저소음과 주행 수명, 접지력, 낮은 회전저항 등 4대 핵심 기술을 적용한 제품이다. 포르쉐 타이칸과 BMW i4·iX3, 현대차 아이오닉 6·9, 기아 EV3·EV9 등 주요 전기차에 신차용 타이어로 공급되고 있다.
한국타이어는 현재 전 세계 약 40개 완성차 브랜드의 300여개 차종에 신차용 타이어를 공급하고 있다. 올해도 포르쉐 911 카레라와 파나메라, BMW i7 등으로 공급 차종을 확대하며 프리미엄 타이어 시장 공략을 강화하고 있다.
chanw@newspim.com