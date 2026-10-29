한은, 美 금리 동결에도 경계…"美 중간선거 후 정책 불확실성 높다"

AI 핵심 요약beta
- 한국은행은 29일 연준의 기준금리 동결에도 대외 불확실성이 지속된다고 평가했다
- 권민수 부총재는 중동 긴장과 주요국 정책 변화를 면밀히 점검하겠다고 밝혔다
- 연준은 정책금리를 3.75~4.00%로 유지했으며 일부 인사는 인상을 주장했다
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연준 금리 3.75~4.00% 동결, 미 국채금리 장단기 엇갈려
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 동결에도 대외 불확실성이 여전하다고 평가했다. 중동지역 긴장과 주요국 통화정책 결정 등 대외 변수에 따른 국내 금융·외환시장 영향을 면밀히 점검하기로 했다.
한국은행은 29일 오전 8시 권민수 부총재 주재로 '시장상황 점검회의'를 열고 지난 27~28일(현지시간) 열린 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과에 따른 국제금융시장 상황과 국내 금융·외환시장에 미칠 영향을 점검했다.
권 부총재는 "간밤 연준이 예상대로 금리를 동결했으나 중동지역 긴장 지속, 주요국 재정건전성 우려 및 인공지능(AI) 투자 관련 불확실성 등 대외 리스크 요인이 상존하고 있다"고 말했다.
이어 "이번 주 유럽중앙은행(ECB), 일본은행(BOJ) 등 주요국 통화정책 결정이 예정돼 있고 중간선거 이후 미국의 정책변화 등과 관련한 불확실성도 높은 만큼 앞으로도 각별한 경계감을 가지고 국내 금융·외환시장 상황을 점검할 것"이라고 덧붙였다.
앞서 미 연준은 시장 예상대로 정책금리를 연 3.75~4.00%로 동결했다. 지난 9월 0.25%포인트(p) 인상한 이후 금리 수준을 유지한 것이다. 다만 리사 쿡 연준 이사와 베스 해맥 클리블랜드 연방준비은행 총재는 0.25%p 인상을 주장하며 반대 의견을 냈다.
연준은 정책결정문에서 경제활동에 대한 평가를 기존 '견조한 속도'에서 '강한 속도'로 상향 조정했다. 인플레이션은 여전히 높은 수준이라는 판단을 유지하면서 향후 경제지표를 바탕으로 적절한 통화정책 기조를 결정하겠다는 입장을 제시했다.
국제금융시장은 케빈 워시 연준 의장이 추가 금리인상 의지를 명확히 나타내지 않으면서 이번 FOMC 결과를 예상보다 덜 매파적으로 평가했다. 다만 금리 동결 배경과 물가안정 방안에 대한 설명이 부족하다는 점에서 연준의 통화정책 신뢰성에 대한 우려도 제기됐다.
미 국채 2년물 금리는 4bp(1bp=0.01%p) 내린 4.70%를 기록한 반면 10년물은 2bp 오른 5.02%로 나타났다. 달러인덱스는 0.2% 하락한 102.13, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.3% 오른 7744를 기록했다. 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 2.0% 상승한 배럴당 101.94달러였다.
eoyn2@newspim.com