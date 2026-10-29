kt HCN, 시니어 연애 예능 '홀로탈출' 시즌4 공개…AI 매칭 도입

AI 핵심 요약beta
- kt HCN은 29일 시니어 연애 예능 ‘홀로탈출’ 시즌4를 11월 2일 방송한다고 밝혔다
- 시즌4에는 AI 자동추적 촬영과 매칭, 내레이션 기술을 도입했다
- 프로그램은 충북 옥천에서 촬영한 10부작으로 매주 월요일 방송된다
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AI 촬영·데이트 매칭·내레이션 적용
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = kt HCN은 시니어 연애 예능 프로그램 '홀로탈출' 시즌4를 오는 11월 2일부터 방송한다고 29일 밝혔다.
'홀로탈출'은 60~70대 출연자들이 새로운 인연을 찾아가는 과정을 담은 지역채널 프로그램이다. 2023년 첫 방송 이후 유튜브 누적 조회수 약 1400만회를 기록했으며, 단일 영상 최고 조회수는 58만회다.
이번 시즌에는 인공지능(AI) 기술을 제작 과정에 도입했다. 출연자의 움직임을 따라가는 AI 자동 추적 촬영과 사전 인터뷰를 분석해 데이트 상대를 추천하는 AI 매칭, AI 내레이션 등이 적용됐다.
'홀로탈출' 시즌4는 방송미디어통신위원회와 한국전파진흥협회가 주관하는 '2026년 지역방송 AI 제작 실증 지원' 사업에 선정됐다. 케이블TV 사업자 가운데 kt HCN이 유일하게 선정됐다.
촬영은 충북 옥천군에서 진행됐다. 장령산 등 지역 명소를 배경으로 출연자들의 데이트와 활동을 담았다.
조미선 kt HCN 담당 PD는 "시니어들의 사랑이라는 프로그램 본연의 매력을 유지하면서 AI 기술을 활용한 새로운 시도를 더했다"고 말했다.
총 10부작으로 제작된 '홀로탈출' 시즌4는 11월 2일부터 매주 월요일 kt HCN 지역채널을 통해 방송된다.
flurry327@newspim.com