CJ올리브영, 성수동에 '올리브베러' 2호점 오픈...최대 규모

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영은 30일 성수동에 올리브베러 최대 매장을 연다
- 성수점은 4개층·185평 규모로 올해 매장을 5곳으로 확대했다
- 맞춤형 웰니스 메뉴와 스위츠·사우나 체험 공간을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CJ올리브영이 서울 성수동에 웰니스 플랫폼 '올리브베러'의 최대 규모 매장을 선보인다. 식품을 직접 맛보는 카페부터 입욕·바디케어 공간까지 갖춰 건강 관리에 관심 있는 청년층과 외국인 관광객을 겨냥한다.
올리브영은 오는 30일 '올리브베러 성수점'을 연다고 29일 밝혔다. 지난 1월 30일 광화문점으로 출발한 올리브베러는 성수점을 포함해 올해 매장 수를 5곳으로 늘린다.
성수점은 지하 1층부터 지상 3층까지 총 4개층, 영업면적 185평 규모다. 올리브베러 매장 중 가장 크다.
매장은 제품 판매에 그치지 않고 고객이 웰니스 상품을 직접 체험할 수 있도록 구성했다. 1층에는 신규 웰니스 체험 서비스 '베러바'를 마련했다. 웰니스 식품의 맛과 섭취 방식이 화장품과 달라 생소하다는 점을 고려해 다양한 제품을 조합한 맞춤형 웰니스 메뉴를 직접 제조해 제공한다. 단백질 쉐이크 4종과 티 4종이 대표 메뉴다.
성수 상권의 감성을 반영한 특화 공간도 새롭게 선보인다. 1층 '스위츠 라이브러리'는 저당·제로·비건 트렌드를 접목한 건강한 간식을 모았다. 최근 각광받는 입욕 및 바디 케어 루틴을 반영한 '사우나' 콘셉트 존도 신설했다.
올리브영의 고기능성 스킨케어 '어드밴스드 더마'와 올리브베러의 이너뷰티를 연결하는 '인앤아웃 뷰티' 공간도 배치했다. 수면·탄력·재생·광채·수분 등 이너뷰티 전용 매대에서 스킨케어와 뷰티 디바이스로 이어지는 동선을 구축했다. 부위별·소재별 맞춤형 '괄사 아일랜드'와 가루형 치약 등 이색 구강용품을 모은 '투스페이스트 아일랜드'도 배치했다.
올리브베러는 앞으로 주요 상권에 오프라인 거점을 확대할 계획이다.
nrd@newspim.com