배달의민족, 주문접수PC 개편…매장 지표 한눈에

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들은 29일 배민주문접수PC에 매장관리 기능을 통합했다
- 업주들은 주문·리뷰·영업현황과 고객센터 기능을 한눈에 확인한다
- 정산 화면은 4일부터 서울을 시작으로 매출·비용·입금액을 구분한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 배달의민족이 입점 업주가 주문을 처리하는 PC 프로그램에 매장 관리 기능을 모은다. 정산 화면은 매출과 비용을 구분하고 할인·마케팅 비용의 부담 주체를 표시해 실제 입금액을 파악하기 쉽게 바꾼다.
배민 운영사 우아한형제들은 '배민주문접수PC'에 배민셀프서비스의 전체 기능을 통합하고 정산내역 화면을 개편한다고 29일 밝혔다.
주문접수PC는 배달 주문을 확인하고 처리하는 업주용 프로그램이다. 개편 이후에는 홈 화면에서 신규 주문과 재주문 건수, 고객 리뷰 통계, 정산정보 등을 함께 확인할 수 있다.
새로 추가되는 기능은 '우리가게NOW'와 '영업현황' 버튼이다. 매장별 운영상태를 점검하고 영업임시중지를 일괄 설정할 수 있다. '고객센터' 버튼을 통해서는 라이더 배차·픽업 현황 조회, 주문 취소 요청, 손실금 환급 신청 등을 상담원 연결 없이 직접 처리할 수 있다.
주문 목록을 카드 형태로 보는 옵션도 추가돼 여러 주문을 빠르게 처리할 수 있다. 영수증에 고객 안내 문구를 자유롭게 입력하고 테스트 주문으로 미리 확인하는 기능도 신설됐다.
정산내역 화면도 개선된다. 기존에는 주문 유형별로 수익과 비용이 함께 표시돼 확인이 어려웠으나, 개편 후에는 매출, 비용, 입금 금액을 순서대로 볼 수 있다. 상단에는 입금 금액과 주요 비용 항목을 요약해 표시한다. 할인이나 마케팅 비용은 배민이 지원한 금액과 업주가 낸 금액을 구분해 표기한다.
주문접수PC 개편은 다음 달 18일부터 기기별로 순차 적용되며, 정산내역 화면 개선은 오는 4일 서울 지역부터 시작된다.
nrd@newspim.com