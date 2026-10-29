베선트, 워시 연준에 힘 싣기…"금리 다시 올려도 반드시 실수는 아냐"

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연준 10월 동결 직후 발언…"워시 의장 매우 신뢰", 에너지 충격엔 '열린 마음' 주문

이란 경제 최대 25% 위축 전망…AI 네오클라우드 우려엔 "전혀 문제없어"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 스콧 베선트 미국 재무장관이 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상이 반드시 통화정책상의 실수는 아니라고 밝혔다. 도널드 트럼프 대통령이 금리 인하를 거듭 요구해 온 가운데, 트럼프 대통령의 핵심 측근인 베선트 장관은 케빈 워시 연준 의장에 대한 신뢰도 재확인했다.

28일(현지시간) CNBC에 따르면 베선트 장관은 향후 연준의 금리 인상이 통화정책상의 실수에 해당하는지 묻는 질문에 "반드시 그렇지는 않다"고 답했다.

이 발언은 연준이 시장 예상대로 10월 회의에서 기준금리를 동결한다고 발표한 지 몇 시간 만에 나왔다.

연준은 한 달 전 3년 만에 처음으로 금리를 인상했다. 연방기금금리 선물 트레이더들은 연준이 12월 회의에서 다시 금리 인상에 나설 것으로 폭넓게 예상하고 있다.

트럼프 대통령은 금리 인하를 지속적으로 요구해 왔으며, 제롬 파월 전 연준 의장의 임기 말에도 금리 문제로 압박을 가했다. 그러나 베선트 장관은 자신과 트럼프 대통령 모두 워시 의장이 업무를 잘 수행하고 있으며, 완전고용과 물가안정 사이에서 균형을 잡을 수 있다고 본다고 말했다.

베선트 장관은 "워시 의장은 매우 훌륭하게 출발했다고 생각한다"며 "제가 자주 말하듯 그를 매우 신뢰한다"고 말했다.

그는 에너지 가격 상승에 따른 공급 충격이 '일시적'일 수 있다는 점에 대해 연준이 "열린 마음"을 갖기를 바란다고 밝혔다. 미국과 이란 간 전쟁으로 전 세계 원유 생산량이 급감하면서, 연간 물가상승률은 연준의 목표치인 2%에서 더 멀어지고 있다.

◆ 이란 경제 최대 25% 위축 전망…AI 네오클라우드 우려는 일축

베선트 장관은 미국의 대이란 경제 고립 정책인 '경제적 추방(Operation Economic Outcast)' 작전이 "매우 성공적"이었다고 평가했다. 그는 내부 추산상 이란 경제가 1년 사이 최대 25% 위축될 수 있다고 밝혔다.

미국 경제에 대해서는 29일 발표되는 3분기 국내총생산(GDP)이 "강할 것"으로 예상했다. 다만 "아직 수치를 보지는 못했다"고 덧붙였다.

AI 관련 부채의 채권 수익률에 대해서는 "주시하고 있다"면서도 우려할 사안은 아니라고 말했다. 특히 최근 시장에서 고전하고 있는 네오클라우드 기업들을 직접 언급했다. 네오클라우드는 AI를 지원하는 특화 클라우드 인프라를 제공하는 기업을 가리킨다.

앞서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 25일 200곳이 넘는 네오클라우드 기업이 대거 도태되고 통합될 것이라고 경고했다.

베선트 장관은 "전혀 문제가 된다고 생각하지 않는다"며 "네오클라우드는 전체 생태계에서 작은 부분에 불과하고, 여전히 자금 조달과 거래가 이뤄지고 있다"고 말했다.

스콧 베선트 미 재무장관.[사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com