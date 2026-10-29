구내식당서 시집 읽는다…삼성웰스토리, 120여 곳서 '가을책방'

AI 핵심 요약beta
- 삼성웰스토리는 29일 창비와 함께 가을책방을 진행했다
- 120여 구내식당서 제철 신메뉴와 가을책빵을 선보였다
- 팝업존과 북토크로 문학과 식음 결합 경험을 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 삼성웰스토리가 출판사 창비와 함께 120여 곳 구내식당에서 문학과 식음 콘텐츠를 결합한 가을 프로모션 '가을책방'을 11월 13일까지 진행한다고 29일 밝혔다.
식사 코너에서는 '가을감자 들깨옹심이', '가을단호박 함박크림카레', '가을알배기 버섯칼국수' 등 제철 식재료를 활용한 신메뉴 3종을 선보인다. 간편식 코너에서는 책 모양 패키지에 단풍빵과 시 구절을 적은 단풍잎 책갈피를 담은 단독 상품 '가을책빵'을 내놨다. 카페에서는 북에디터가 추천한 문장과 어울리는 '오렌지자몽허니블랙티', '유자국화꽃차', '고구마메이플라떼' 등 시즌 음료 3종을 판매한다.
일부 사업장에는 도서 큐레이션과 책 속 문장, 굿즈를 경험할 수 있는 대형 팝업존도 마련한다. 베스트셀러 작가 6인의 문장을 소개하고 엽서를 제공하며, 스크래치 이벤트로 한정판 굿즈를 증정한다. 정호승 시인과 함께하는 북토크도 열린다.
삼성웰스토리 관계자는 "다양한 이종 산업과의 협업을 통해 고객에게 다른 곳에서는 접할 수 없는 새로운 식음 경험을 선보여 왔다"며 "앞으로도 변화하는 트렌드와 고객의 관심사를 반영한 콘텐츠를 제공해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com