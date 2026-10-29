롯데마트·슈퍼, 포레스텔라 와인 패키지 판매…1200세트 한정

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트·슈퍼는 29일부터 포레스텔라 협업 와인을 판매했다
- 카니버 와인과 공식 굿즈 4종을 담아 1200세트 한정 구성했다
- 33개 점포에서 세트당 2만9900원에 판매한다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데마트·슈퍼는 롯데칠성음료의 와인 브랜드 카니버와 크로스오버 그룹 포레스텔라가 협업한 와인 패키지를 29일부터 33개 오프라인 점포에서 1200세트 한정 판매한다고 밝혔다.
판매 가격은 2만9900원이다. 롯데마트 월드타워점과 롯데슈퍼 프리미엄서초점 등이 판매 점포에 포함된다.
패키지는 미국 캘리포니아산 레드와인 '카니버 까베르네 소비뇽' 1병과 포레스텔라 멤버 4인을 활용한 공식 굿즈 4종으로 구성됐다.
굿즈는 협업 디자인을 적용한 드랍스토퍼, 멤버 4인의 사인이 인쇄된 에코백, 멤버별 이미지가 들어간 키캡, 멤버 4인의 포토카드다.
롯데마트·슈퍼는 포레스텔라 멤버들의 와인에 대한 관심에서 이번 협업을 기획했다고 설명했다.
카니버 까베르네 소비뇽은 진한 과실 풍미와 탄탄한 구조감이 특징인 와인으로, 회사는 육류 요리 등과 함께 즐기기 좋다고 소개했다.
kji01@newspim.com