SSG닷컴, 쓱데이 단독상품 100여 종…과일박스 반값

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴은 29일 쓱데이에서 온라인 단독상품 100여 종을 선보인다고 밝혔다.
- 장보기 상품 70여 종과 시그니처 상품 25종을 특가 판매하고 라이프스타일 상품도 마련했다.
- 30일부터 다음달 8일까지 할인·적립·지원금 혜택과 라이브커머스 16회를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 오는 30일부터 다음달 8일까지 열리는 '쓱데이'에서 장보기·라이프스타일 분야 온라인 단독 상품 100여 종을 선보인다고 29일 밝혔다.
장보기 분야에서는 온라인 단독 상품 70여 종과 25대 시그니처 상품을 특가에 판매한다. 라이프스타일 분야에는 뷰티·패션·리빙 단독 상품 30여 종을 마련했다.
제철 과일 7종을 담은 과일박스는 50% 할인한 1만9000원대에 선보인다. 삼겹살·목살·항정살·등심덧살을 각 500g씩 담은 캐나다산 돼지고기 모둠세트는 3만9000원대, 계란 60개로 구성한 이판란은 9000원대에 판매한다.
온라인 단독 상품인 불고기 풀토핑 우주인 피자는 2+1 구성으로 선보인다. 박은영 셰프와 협업한 중화 플래터와 쟁반 짜장밥은 각각 9980원과 5980원에 판매한다.
권역에 따라 장보기 지원금을 최대 3만원 제공한다. 결제금액의 7%를 적립하는 멤버십 '쓱7클럽'의 100원 가입 행사도 진행한다.
뷰티 상품으로는 샤넬 뷰티 홀리데이 한정상품에 단독 혜택을 적용하고, 디올 뷰티 홀리데이 메이크업 컬렉션을 한정 수량으로 선출시한다. 키엘 울트라 훼이셜 크림 홀리데이 듀오세트 구매 고객에게는 파우치를 증정한다.
패션·리빙 상품으로는 제로스트릿 롱코트를 60% 할인한 18만원대, 포트메리온 보타닉가든 식기 50종을 1만3900원 균일가에 판매한다. 까사미아 옴므 1인 리클라이너는 40% 할인한 42만원대에 선보인다.
자체 라이브커머스 '쓱라이브'도 16회 편성했다. 샤크닌자 로봇청소기는 139만원에 판매하며 방송일 구매 고객에게 핸디형 무선청소기를 추가 증정한다.
kji01@newspim.com