[프로농구] 종료 6초 전 엇갈린 교체 판정…KBL, 소노-LG전 교체 윤원상 '부정 선수' 인정

AI 핵심 요약beta
- LG는 26일 소노전에서 윤원상의 결승 레이업으로 109-107 승리했다
- 심판진은 경기 시간이 흐르지 않은 상황에서 윤원상 재투입을 허용했다
- 소노는 재경기를 요청할 계획이며 KBL은 심판 오심을 인정했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=창원 LG와 고양 소노의 접전 명승부가 경기 막판 선수 교체 투입 판정 논란으로 얼룩지고 있다.
LG는 지난 26일 경기 고양소노아레나에서 열린 소노와의 경기에서 종료 3초 전 나온 윤원상의 레이업 득점에 힘입어 109-107로 이겼다. 그러나 윤원상이 코트에 들어오는 과정에서 심판진이 선수 교체 규정을 잘못 적용한 사실이 드러났다.
이날 경기 종료 6초를 남기고 LG 양홍석이 2점슛을 넣어 107-105를 만들자 소노가 작전타임을 불렀다. 이때 소노는 김진유를 빼고 이재도를 넣었고, LG는 윤원상 대신 장민국을 투입했다.
이후 소노의 공격이 시작되기 전 LG 칼 타마요가 파울을 범했다. 경기 시간은 흐르지 않았고, 팀 파울에 따라 소노 자니 오브라이언트에게 자유투가 주어졌다.
소노는 자유투에 앞서 이재도를 다시 불러들이고 김진유를 내보내려 했지만, 심판진은 교체를 허락하지 않았다. KBL 경기규칙 제19조에 따르면 교체로 들어오거나 나간 선수는 경기 시간이 진행된 뒤 공이 다시 데드가 될 때까지 재교체할 수 없다. 이재도가 투입된 후 시간이 흐르지 않았던 만큼 규정에 따른 정심이었다.
하지만 오브라이언트가 자유투 2개를 모두 넣어 107-107 동점을 만든 뒤 같은 상황에서 다른 판정이 나왔다. LG가 직전 작전타임에 벤치로 물러났던 윤원상을 다시 투입하려고 했고, 심판진이 이를 받아들인 것이다.
경기 시간이 진행되지 않아, 윤원상 역시 재투입될 수 없는 상황이었다. 그럼에도 코트를 밟은 윤원상은 경기 막판 폭풍 드리블에 이은 깜짝 레이업슛을 성공시켜 승부를 갈랐다.
규정 위반을 확인한 소노는 KBL에 공식적으로 재경기를 요청할 계획이라고 밝혔다. KBL은 심판진의 잘못을 인정하면서도 재경기 여부에 대해선 부정적인 입장이다.
iaspire@newspim.com