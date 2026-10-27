소노인터내셔널, 경주 러닝·숙박 패키지 출시…12월 17일까지 판매

AI 핵심 요약beta
- 소노인터내셔널은 27일 경주 러닝·숙박 연계 패키지를 출시했다
- 패키지는 객실 1박과 런트립 키트, 웰니스 이용권으로 구성됐다
- 12월 17일까지 경주 러닝 인증 행사와 경품 이벤트를 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 소노인터내셔널은 경주 보문호반 러닝 코스와 소노캄 경주 숙박을 연계한 '소노 런트립 스테이 in 소노캄 경주' 패키지를 출시했다고 27일 밝혔다.
패키지는 소노캄 경주 객실 1박과 2인용 런트립 키트, 웰니스 풀앤스파 2인 이용권으로 구성됐다. 판매와 투숙 기간은 오는 12월 17일까지다.
패키지와 연계한 '소노 런트립 180K'는 전국 18개 소노호텔앤리조트의 10km 러닝 코스를 연결하는 프로젝트다. 경주 코스는 보문호반길 일대에 마련됐다.
지난 4일 소노캄 경주와 보문관광단지 일대에서 열린 네 번째 런트립에는 약 1000명의 참가자가 보문호반길 코스를 달렸다.
패키지에 포함된 소노캄 경주 웰니스 풀앤스파는 지하 680m에서 끌어올린 약알칼리 온천수를 사용한다. 이 시설은 '2026 경상북도 웰니스 관광지'로 선정됐다.
소노인터내셔널은 오는 12월 17일까지 경주 공식 러닝 코스를 완주한 뒤 사진을 해시태그와 함께 개인 사회관계망서비스(SNS)에 게시하는 인증 행사도 진행한다. 참가자 가운데 추첨을 통해 갤럭시 워치 등 경품을 증정하며, 패키지 예약과 행사 세부 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com