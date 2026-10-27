보우소나루, 브라질 대선 결과 불복 철회

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 25일(현지시간) 치러진 브라질 대선 결선투표에서 루이스 이나시우 룰라 다시우바 현 대통령에게 진 플라비우 보우소나루 상원의원이 대선 무효 소송 계획을 선언한지 하루만에 철회했다.

26일 로이터 통신에 따르면 보우소나루 상원의원 소속 정당인 자유당(PL)은 이날 성명을 내고 대통령 선거 결과를 인정한다고 밝혔다.

플라비우 보우소나루 상원의원 [사진=로이터 뉴스핌]

다만 보우소나루 측은 룰라 대통령이 선거에서 승리하기 위해 "표를 얻기 위해 브라질 선거 역사상 가장 큰 규모의 공금을 투입했다"며, 별도의 법적 대응을 이어가겠단 방침이다. 실제로 룰라 대통령은 선거 과정에서 영세 개인 사업자에 대한 대규모 부채 감면과 주말 대중교통 무료화 등 정책을 추진했다.

전날 결선 투표에서 룰라 대통령은 51.8%, 보우소나루 상원의원은 48.2%를 각각 득표했다. 룰라 당선 소식 직후 보우소나루 상원의원은 연방 대법원이 투표 마감시간을 2시간 연장한 것을 문제 삼아 대선 결선 투표 무효 소송을 내겠다고 밝혔다.

그러나 당시 대법원의 투표 마감시간 연장 지시는 룰라 측이 제기한 일부 지역의 교통 차질과 보우소나루 측이 제기한 악천후에 따른 것이었지만, 보우소나루 측은 해당 지시를 내린 크리스치아누 자닌 대법관이 룰라의 개인 변호사 출신인 점을 문제삼았다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 26일 기자들에게 브라질 대선 결과에 대해 "또 하나의 조작된 선거처럼 보였다"면서도 "난 브라질을 통치하는 게 아니라, 미국을 통치한다"며 사실상 거리를 두는 모습을 보였다.

이에 워싱턴포스트(WP)는 보우소나루가 선거 무효 소송 계획을 철회한 것은 이같은 트럼프 대통령의 반응 때문이 아니겠냐고 진단했다. 보우소나루 가문에 조언 역할을 한다는 한 소식통은 WP에 "보우소나루가 아버지처럼 감옥에서 긴 세월을 보낼 것을 두려워한다"며 이 때문에 선거 패배를 인정하려고 한다고 귀띔했다.

보우소나루의 아버지는 자이르 보우소나루 전 대통령이다. 그는 2019년초부터 2023년 초까지 대통령을 지냈고, 2022년 대선에서 룰라에게 패배한 후 친위쿠데타를 시도했단 혐의로 지난해 9월부터 징역 27년 3개월을 선고받아 복역 중이다.

아들 보우소나루 상원의원 역시 사법 리스크를 피하진 못할 것으로 보인다. CNN에 따르면 연방경찰은 그에게 여권 제출 소환장을 보냈다. 대선 패배한지 하루 만에 출국 금지가 된 셈이다. 그는 국민보건연금공단(INSS) 사기 사건과 관련해 자금 세탁 혐의를 받는 윌레르 변호사와 연루된 정황이 포착돼 연방경찰이 대법원에 수사를 요청한 상태다.

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