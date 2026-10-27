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거래소 산업분류 개편에 ETF 88조 영향…대덕전자·파두 '주목'

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AI 핵심 요약

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  • 한국거래소가 27일 산업분류체계 개편으로 12월 주요 지수 변경을 예고했다
  • 코스피200·코스닥150에서 각각 10개 종목 편입과 11·10개 종목 편출이 전망됐다
  • 지수 추종 ETF 자산 88조원이 움직이며 대덕전자·파두에 매수세가 예상됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

코스피200·코스닥150 편입·편출 41개 종목 전망
대덕전자 892억·파두 1086억 패시브 자금 유입 예상
삼성SDI 2044억 매도 수요…업종별 ETF도 재편

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국거래소의 산업분류체계 개편으로 오는 12월 코스피200과 코스닥150 지수의 구성종목이 대거 바뀔 전망이다. 구성종목 변경 등의 영향을 받을 수 있는 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF) 자산은 약 88조1000억원으로 추산된다.

특히 대덕전자와 파두 등 신규 편입 예상 종목에는 수백억원에서 수천억원 규모의 패시브 자금이 유입될 수 있는 반면, 편출 종목에는 매도 압력이 발생할 수 있다는 분석이 나온다.

27일 미래에셋증권 보고서에 따르면 한국거래소의 신규 산업분류체계(KRICS) 도입으로 직간접적인 영향을 받는 지수는 총 63개로 집계됐다. 해당 지수를 추종하는 ETF 자산은 약 88조1000억원이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 27일 코스피 지수가 전 거래일보다 168.87포인트(3.09%) 오른 5638.34에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 대비 16.62포인트(2.29%) 상승한 743.83에 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 대비 0.6원 오른 1323.7원 마감에 주간 거래를 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.10.27 mironj19@newspim.com

한국거래소는 지난 26일 국내 상장 종목 2559개에 새로운 산업분류체계를 적용한 결과를 발표했다. 기존 글로벌산업분류기준(GICS)을 보완해 조선과 배터리 등 국내 주력산업을 별도로 구분하고 모빌리티와 미디어·콘텐츠 등의 분류를 확대했다.

이에 따라 SK와 LG는 기존 산업재에서 정보기술로 이동했다. 현대차와 기아는 모빌리티로 분류됐으며 LG에너지솔루션은 산업재 내 배터리 산업에 배정됐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 정보기술 내 반도체 산업으로 분류됐다.

이번 개편은 단순한 업종 명칭 변경을 넘어 주요 지수의 구성 종목과 ETF 자금 흐름에도 영향을 미칠 전망이다. 기업의 업종 분류가 달라지면 해당 업종 내 시가총액 순위와 지수 편입 기준도 바뀐다.

ETF가 변경된 지수 구성에 맞춰 보유 주식을 조정하면서 편입 종목에는 매수 수요가, 편출 종목에는 매도 수요가 발생할 수 있다.

특히 코스피200을 직간접적으로 추종하는 ETF 자산은 약 62조5000억원으로 전체 영향 대상 자산의 71%를 차지한다. 인덱스펀드와 연기금까지 포함하면 추종자산은 최대 140조~160조원에 달하는 것으로 추산됐다.

◆ 대덕전자 892억·파두 1086억…편입 종목 매수 수요 확대

미래에셋증권은 오는 12월 코스피200 정기변경에서 10개 종목이 새로 편입되고 11개 종목이 제외될 것으로 전망했다. 직전 정기변경 당시 편입과 편출이 각각 4개 종목이었던 것과 비교하면 교체 규모가 크게 늘어나는 셈이다.

편입 예상 종목은 ▲대덕전자 ▲일진전기 ▲두산퓨얼셀 ▲가온전선 ▲삼아알미늄 ▲SK가스 ▲SK네트웍스 ▲현대지에프홀딩스 ▲한국쉘석유 ▲PI첨단소재 등 10개다.

이 가운데 대덕전자의 예상 편입 금액이 891억5000만원으로 가장 크다. 일진전기에는 322억9000만원, 두산퓨얼셀에는 267억5000만원, 가온전선에는 261억2000만원의 매수 수요가 발생할 것으로 추산됐다.

평소 거래 규모와 비교하면 일부 중소형주의 수급 영향이 더욱 두드러진다. 한국쉘석유의 예상 편입 금액은 65억4000만원이지만 최근 20거래일 일평균 거래대금의 842.1%에 달한다. PI첨단소재도 479.4%, SK가스는 324.8%, SK네트웍스는 230.8%로 집계됐다.

반면 ▲아세아 ▲세아제강지주 ▲율촌화학 ▲영풍 ▲한화머시너리앤서비스홀딩스 ▲코스모화학 ▲대한유화 ▲OCI ▲대상 ▲TKG휴켐스 ▲SK아이이테크놀로지 등 11개 종목은 편출될 것으로 예상됐다.

예상 매도 금액은 SK아이이테크놀로지가 126억원으로 가장 크다. TKG휴켐스는 68억원, 대상은 64억8000만원, OCI는 58억5000만원으로 추산됐다.

코스닥150에서도 10개 종목이 편입되고 10개 종목이 제외될 전망이다. 코스닥150 추종 ETF 자산은 약 8조9000억원으로 코스피200보다 작지만 코스닥 시장의 유동성을 고려하면 개별 종목에 미치는 영향은 상당할 수 있다는 분석이다.

편입 예상 종목은 ▲파두 ▲대한광통신 ▲스피어 ▲티엘비 ▲GST ▲씨엠티엑스 ▲샘씨엔에스 ▲이엔에프테크놀로지 ▲에스에이엠티 ▲아주IB투자다.

파두의 예상 편입 금액은 1085억8000만원으로 가장 크다. 대한광통신도 1027억9000만원의 매수 수요가 예상됐다. 두 종목의 예상 편입 금액은 각각 시가총액의 4.6%와 4.8%에 해당한다.

이엔에프테크놀로지는 예상 매수 금액이 209억3000만원이지만 일평균 거래대금의 536.9%에 달한다. 에스에이엠티도 511.9%, GST는 392.1%로 추산돼 지수 편입에 따른 수급 영향이 상대적으로 클 것으로 분석됐다.

다만 파두와 대한광통신은 과거에도 편입 요건을 충족했지만 실제 지수에 포함되지 않은 사례가 있어 최종 결과가 달라질 가능성이 있다.

편출 예상 종목은 ▲씨앤씨인터내셔널 ▲데브시스터즈 ▲큐렉소 ▲넥스틴 ▲이녹스첨단소재 ▲한컴 ▲우리기술투자 ▲시노펙스 ▲아이쓰리시스템 ▲카페24 등 10개다.

예상 매도 금액은 카페24가 198억6000만원으로 가장 크다. 아이쓰리시스템은 191억9000만원, 시노펙스는 162억2000만원으로 추산됐다. 특히 씨앤씨인터내셔널의 예상 매도 금액은 일평균 거래대금의 1577.2%, 시노펙스는 1221.0%에 달해 유동성이 낮은 종목을 중심으로 매도 압력이 커질 수 있다.

◆ 삼성SDI 2044억 매도 전망…섹터 ETF도 재편

대표지수뿐 아니라 업종별 지수를 추종하는 ETF의 구성종목도 바뀔 전망이다. 특히 추종자산이 약 2조4000억원에 달하는 코스피200 정보기술 섹터지수에서 대규모 종목 교체가 예상된다.

새 산업분류체계에 따라 LG전자는 소비재로, 삼성SDI는 산업재로 분류됐다. 이에 따라 두 종목은 코스피200 정보기술 섹터지수에서 제외되고 SK와 대덕전자가 새로 편입될 것으로 전망됐다.

삼성SDI 기흥사업장 전경 [사진=삼성SDI]

미래에셋증권이 추산한 삼성SDI의 예상 매도 금액은 2044억1000만원이다. LG전자도 1137억8000만원의 매도 수요가 발생할 것으로 예상됐다. 반대로 SK에는 1252억3000만원, 대덕전자에는 316억4000만원의 매수 수요가 발생할 전망이다.

대덕전자는 코스피200 대표지수 편입에 따른 예상 매수 금액까지 합하면 두 지수에서 총 1207억9000만원의 매수 수요가 발생할 수 있다. 다만 실제 매매 규모는 지수 변경 시점의 주가와 ETF 자산 규모에 따라 달라질 수 있다.

코스피200 중공업 섹터지수에서는 씨에스윈드와 현대로템이 제외되고 LS ELECTRIC과 HD현대마린솔루션이 편입될 전망이다. 건설 섹터지수에서는 DL과 KCC가 제외될 가능성이 제기됐다. 다만 두 섹터지수의 추종자산 규모는 상대적으로 작아 개별 종목에 미치는 영향은 제한적일 것으로 분석됐다.

이번 정기변경은 지난 5월 1일부터 이달 30일까지의 일평균 시가총액과 거래대금 등을 기준으로 심사한다. 한국거래소는 다음 달 중 최종 편입·편출 종목을 발표할 예정이다. 지수 변경에 따른 리밸런싱 매매는 올해 12월 10일 선물·옵션 동시만기일을 전후해 이뤄질 전망이다.

다만 테마·밸류업·KRX 섹터지수 등의 정기변경은 내년에 예정돼 있다. 윤재홍 미래에셋증권 연구원은 "남은 심사 기간의 시가총액 변화와 정기변경 시점의 주가에 따라 편입·편출 대상과 예상 매매금액이 달라질 수 있다"고 전했다.

plum@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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