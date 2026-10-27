웅진프리드라이프, '대한민국 SNS 대상' 2년 연속 수상

AI 핵심 요약beta
- 웅진프리드라이프는 27일 SNS 대상 기업부문 대상을 수상했다
- 인스타그램·유튜브·블로그 운영 성과와 고객 소통을 인정받았다
- 유튜브 조회수 8600만 회와 블로그 방문자 100만 명을 기록했다
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AI·숏폼 활용 소통 경쟁력 인정
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 웅진프리드라이프는 '제16회 2026 대한민국 SNS 대상'에서 기업부문 대상을 수상했다고 27일 밝혔다.
시상식은 지난 26일 서울 중구 프레스센터 국제회의장에서 열렸다. 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하는 대한민국 SNS 대상은 공공기관과 기업의 SNS 운영 성과를 전문가 심사와 사용자 투표 등으로 합산해 평가한다. 웅진프리드라이프는 인스타그램, 유튜브, 블로그 3개 채널의 우수한 운영 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.
올해 10월 기준 웅진프리드라이프의 공식 유튜브 누적 조회수는 8600만 회를 기록했으며, 블로그 누적 방문자 수는 100만 명을 돌파했다. 단순 상품 홍보에서 벗어나 추모의 의미를 담은 스토리텔링, 최신 트렌드를 반영한 숏폼, 생활 정보 콘텐츠 등을 다채롭게 선보이며 고객 소통을 확대한 결과다.
특히 AI 기술을 활용해 제작한 장례 상식 콘텐츠 '의외로 절반은 틀리는 장례 예절 4가지'는 인스타그램 조회수 128만 회를 기록했다. 아울러 추모 사연을 풀어나간 드로잉 영상과 캐릭터 활용 크루즈 서비스 안내 영상 등은 무겁게 느껴질 수 있는 장례 문화를 친근하게 전환했다는 평가를 받는다.
웅진프리드라이프 관계자는 "무겁게 느낄 수 있는 상조를 고객이 일상에서 편하게 접근할 수 있도록 다양한 SNS를 통해 다가가고 있다"며 "앞으로도 고객과 가까이에서 소통하며 인생의 모든 순간을 함께하는 토탈 라이프케어 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com