대동, 美 박람회 2곳 동시 출격…해외 브랜드 ′카이오티′ 확장

AI 핵심 요약beta
- 대동이 27일 미국 농업·장비 박람회에 참가했다
- 카이오티 브랜드로 농업·조경·소형 건설장비를 선보였다
- 북미 고객 상담과 신규 딜러 발굴로 판매 확대에 나섰다
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주력 52개 제품 전시 및 체험 진행
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 미래농업 리딩 기업 대동은 해외 수출 브랜드 카이오티(KIOTI)로 미국 현지에서 열린 '선벨트 농업박람회'와 '이큅 엑스포 2026'에 참가했다고 27일 밝혔다. 대동은 두 박람회를 통해 농업은 물론 조경 및 소형 건설장비 시장까지 북미 고객 접점을 확대했다.
이번 전시에서 대동은 기존 트랙터 중심 브랜드를 넘어 다양한 산업군에 대응하는 종합 장비 브랜드로의 확장을 선언했다. 현지 사용자 및 딜러를 대상으로 확장된 제품군과 작업별 활용성을 집중적으로 알리며 신규 판매 기회 발굴에 나섰다.
지난 20일부터 22일까지 미국 조지아주에서 열린 선벨트에서는 약 2560㎡ 규모의 야외 부스에 트랙터 18대, 제로턴 잔디깎기 7대, 소형 건설장비 4대, K9 다목적 운반차 3대 등 총 32대의 장비와 작업기 20여 종을 전시했다. 경작과 목초 관리, 자재 운반 등 실제 농작업에 맞춘 조합을 선보였으며 트랙로더와 소형 굴착기 등 건설 장비도 함께 공개했다.
이어 21일부터 23일까지 켄터키주에서 열린 이큅 엑스포에서는 총 1320㎡ 규모의 전시·시승 공간을 운영했다. CS·CX·CK·DK 트랙터를 비롯해 굴착기, 잔디깎기, K9 운반차 등을 실내외에 배치하고, 야외 시승 프로그램과 주행 코스를 조성해 실제 작업 성능과 승차감을 체험할 수 있도록 했다.
두 전시회 현장에서는 북미 영업담당과 현지 딜러가 공동으로 고객 상담 및 조경 분야 신규 딜러 발굴 활동을 전개했다. 대동은 현장에서 수집한 의견을 향후 제품 및 서비스 개선에 적극 반영할 계획이다.
윤치환 대동 북미법인장은 "북미 고객의 장비 수요가 농업을 넘어 조경과 시설관리, 소형 건설 등으로 다양해지고 있는 만큼 고객의 작업 환경에 맞는 제품과 솔루션을 함께 제안하는 것이 중요하다"며 "트랙터와 작업기에서 제로턴모어, 운반차, 소형 건설장비까지 카이오티의 제품 포트폴리오를 바탕으로 현지 딜러와 협력을 강화하고 북미 시장에서 새로운 판매 기회를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com