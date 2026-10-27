이랜드 키디키디, 유아동 패션 특화 '키디 AI' 오픈

AI 핵심 요약beta
- 키디키디는 27일 유아동 패션 AI 서비스 키디AI를 공식 오픈했다
- 키디AI검색은 아이 연령·브랜드·사이즈를 고려해 상품을 추천한다
- 키디키디는 놀이형 AI 콘텐츠와 개인화 추천을 단계적으로 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 이랜드월드가 운영하는 취향 육아 플랫폼 키디키디가 유아동 패션에 특화한 AI 서비스 '키디 AI'를 공식 오픈했다고 27일 밝혔다.
키디 AI는 대화형 상품 추천 '키디AI검색'과 체험형 'AI 콘텐츠'로 구성된다. 키디AI검색은 '초겨울 여행 때 아이에게 입힐 원피스 추천해줘'처럼 평소 말하듯 질문하면 아이 연령, 브랜드별 특성, 사이즈 기준 등을 종합해 '선택 가이드', '추천 상품', '추천 이유' 순으로 답한다. 키디키디가 매주 진행하는 브랜드 기획전 정보도 브랜드별 혜택과 시즌 대표 상품 중심으로 정리해 준다.
AI 콘텐츠는 '글로벌 작명소', '낙서 심리 상담소', 'AI 포토스튜디오' 등 놀이형 서비스로, 매달 새로운 콘텐츠를 선보일 계획이다.
키디키디는 향후 아이의 성장 단계에 맞춘 개인화 추천, 키디런 등 기획전과 연계한 코디 제안 등으로 AI 서비스를 단계적으로 고도화할 방침이다.
키디키디 관계자는 "아동복은 부모가 아이를 대신해 고르는 만큼 브랜드마다 다른 사이즈와 소재까지 따져야 하는 카테고리"라며 "AI를 활용한 서비스를 고도화하고, 차별화된 육아 큐레이션을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 말했습니다.
fineview@newspim.com