조현 "브런슨 주한미군 사령관 발언에 美 대사 불러 항의"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관은 27일 브런슨 사령관 발언을 미국 측에 항의했다
- 조 장관은 주한 미국대사를 불러 영토 주권 존중 입장을 전달했다
- 전작권 전환은 한미 간 이견 없이 군 당국 협의가 진행 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"스틸 대사 외교부로 불러 브런슨 발언 항의 전달"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 제이비어 브런슨 주한 미군 사령관이 최근 대한민국 영토 주권을 부정하는 듯한 발언을 한 것에 대해 미국 측에 항의했다고 밝혔다.
조 장관은 27일 국회 외교통일위원회의 외교부 종합국정감사에서 브런슨 사령관의 발언에 대해 외교부 차원의 명확한 경고가 있어야 한다는 더불어민주당 이기헌 의원의 지적에 "전적으로 동의한다"며 이같이 밝혔다.
조 장관은 "지난주 미셸 스틸 주한 미국대사를 외교부로 불러 이런 뜻을 전달한 바 있다"며 "다시 한 번 미측에 전달하려 한다"고 말했다.
조 장관은 또 브런슨 사령관의 전시작전통제권 전환을 위한 조건 변화 언급이 한·미 간 이견을 의미하는 것은 아니라고 밝혔다.조 장관은 "전작권은 하루빨리 환수해야 한다"면서 "이런 점은 미국 국무부 장관도 샹그릴라 대화에서 확인했고 한미 간 이견이 있는 게 아니다"라며 "시기 문제에 있어 군 당국 간 협의가 잘 진행되고 있다고 한다"고 말했다.
브런슨 사령관은 지난 14일(현지 시간) 워싱턴 골드 국제전략연구소 세미나에서 "유엔군사령부의 관점에서 보면 대한민국은 남쪽 철책선에서 시작한다"고 말해 한반도를 대한민국 영토로 규정한 헌법과 배치되는 발언이라는 지적을 받았다.
브런슨 사령관은 또 전작권 전환과 관련해 "여건이 변했고 우리가 우리의 계획을 바꿨기 때문에 우리가 지켜야 할 새로운 기준이 생겼다"고 말해 한·미 합의에 따른 전작권 전환을 지연시키려는 의도라는 비판이 제기됐다.
opento@newspim.com