LG이노텍, 매출 6조 돌파에도 환율 급락에 영업익 급감

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카메라모듈·기판·전장 전 사업부문 매출 성장

영업익 948억원, 전년比 53.4%↓…"원·달러 환율 급락 영향"

FC-BGA 증설·로봇 카메라로 체질 개선 추진

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = LG이노텍이 카메라모듈과 반도체기판, 전장부품 등 전 사업부문에서 선전하면서 3분기 기준 처음으로 매출 6조원을 돌파했다. 애플 신모델용 고사양 카메라모듈과 북미 고객사향 차량용 카메라 공급이 늘었고, 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 등 고부가 기판 수요도 이어졌다.

하지만 원·달러 환율이 급락하면서 영업이익은 948억원으로 1년 전의 절반 아래로 떨어졌다. 원재료를 달러로 사들여 몇 달 뒤 완제품으로 판매하는 구조에서 환율이 떨어지면 판매 마진이 줄어들었다.

LG이노텍은 올해 3분기 연결 기준 실적으로 매출 6조3671억원, 영업이익 948억원을 기록했다고 27일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 18.6% 증가했으나, 영업이익은 53.4% 감소한 것으로 나타났다.

서울 강서구 마곡지구 LG이노텍 사옥. [사진=LG이노텍]

◆ 전 사업부 매출 늘었지만, 환율 여파로 영업익 감소

LG이노텍은 광학솔루션, 패키지솔루션, 모빌리티솔루션 등 전 사업부문에서 매출이 증가했지만, 영업이익은 환율 하락으로 크게 감소했다.

회사 관계자는 "고객사 신모델을 위한 양산이 시작되며 모바일 카메라 모듈의 공급이 늘었고, RF-SiP, FC-CSP, FC-BGA 등 고부가 반도체기판의 수요가 꾸준히 증가하며 매출 확대에 기여했다"며 "원재료 매입 시점과 제품 양산 출하 시점 사이의 원·달러 환율 급락으로 인해 영업이익은 전년 동기 대비 감소했다"고 설명했다.

사업부문별로 광학솔루션사업에서는 고객사 신모델 양산이 본격화하며 모바일용 고부가 카메라 모듈 공급이 확대됐고, 북미 고객향 차량용 카메라 공급도 증가했다. 매출은 전년 동기 대비 20.6% 늘어난 5조4041억원을 기록했다.

패키지솔루션사업은 고부가 반도체기판 수요에 대응해 공급이 늘었다. RF-SiP, FC-CSP 등 반도체기판 수요가 견조하게 이어졌고, FC-BGA도 글로벌 고객향 PC CPU용 제품 공급이 늘었다. 사업부 매출은 10.1% 증가한 4818억원을 기록했다.

모빌리티솔루션사업 매출은 6.8% 증가한 4811억원으로 집계됐다. 차량용 통신 모듈, 조명 등 주요 제품군이 성장했고 차량 AP모듈, 디지털키 등 신사업도 성과를 냈다.

◆ FC-BGA 증설·로봇 카메라로 체질 개선 추진

LG이노텍은 고수익·고부가 제품 중심으로 사업 포트폴리오를 고도화하는 한편, 자율주행·로봇 등 피지컬 AI 사업을 키워 수익성 개선에 나선다는 방침이다.

패키지솔루션사업은 FC-BGA 등 고부가 반도체기판을 중심으로 생산공장 증설을 추진하고, 국내외 추가 투자도 검토하고 있다. FC-BGA는 PC CPU용 양산에 이어 AI 가속기·서버용 고다층·대면적 하이엔드 시장에 2028년까지 단계적으로 진출할 계획이다. RF-SiP는 Cu-Post 등 차별화 기술로 글로벌 1위 입지를 굳히고, FC-CSP는 적용 분야를 모바일 AP에서 메모리로 넓히고 있다.

광학솔루션사업은 AI 전환(AX) 기반 공정 자동화·지능화로 생산성을 높이고 핵심 부품 내재화, 글로벌 생산지 이원화로 원가 경쟁력을 끌어올린다. 모빌리티솔루션사업은 고부가 제품군 경쟁력 강화와 글로벌 생산 운영 최적화, 신사업 확대에 집중할 계획이다.

raul1649@newspim.com