[PO] '2안타 충격' 삼성, 2차전 승부수 띄웠다…좌익수 최형우 선발 출격

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 플레이오프(PO·5전3선승제) 첫 경기에서 단 2안타에 그친 삼성이 결국 공격력 강화를 위한 승부수를 던졌다. 수비 부담을 이유로 벤치에 앉혀뒀던 최형우를 좌익수로 선발 기용하며 구자욱과 함께 중심타선에 배치했다.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 2차전을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 27일 열리는 PO 2차전에서 좌익수로 선발 출전한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

이날 삼성은 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 순으로 타순을 구성했다. 선발투수는 아리엘 후라도다.

가장 눈에 띄는 변화는 최형우의 선발 출전이다. 전날(26일) 벤치에서 대기했던 최형우가 5번 타자 겸 좌익수로 나선다. 삼성은 구자욱과 디아즈, 최형우로 이어지는 중심타선을 완성했다.

삼성은 지난 26일 열린 PO 1차전에서 KIA에 1-5로 패했다. 선발 크리스 페덱이 4.2이닝 5실점으로 무너진 가운데 타선은 9이닝 동안 단 2안타에 그쳤다.

김지찬이 1회말 중전 안타를 기록했고, 김영웅이 5회말 적시타를 때려낸 것이 전부였다. 구자욱과 디아즈, 박승규, 강민호로 이어진 3~6번 타순은 합계 12타수 무안타에 그쳤다.

특히 삼성은 득점 기회조차 제대로 만들지 못하면서 벤치에 대기 중이던 최형우를 끝내 활용하지 못했다. 삼성 박진만 감독은 경기 후 "타선에서 찬스가 없었다. 그렇다고 최형우를 무작정 쓸 수는 없다. 주자가 모여야 최형우 카드를 쓸 수 있는데 그럴 기회가 없었다"라고 아쉬움을 드러냈다.

이어 "우리 타선은 내일 라인업이나 멤버에 변화를 줘야 하지 않을까 생각한다"며 선발 명단과 타순 조정을 예고했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

하루 만에 그 구상을 현실화 했다. 당초 박 감독은 구자욱의 부상으로 인해 최형우의 기용을 놓고 고민이 컸다. 왼쪽 햄스트링 부상에서 회복 중인 구자욱은 타격이 가능하지만 수비와 주루에는 여전히 제약이 있다.

이에 1차전에서는 구자욱을 지명타자로 배치하고, 수비력이 좋은 박승규를 좌익수로 기용했다. 최형우는 경기 후반 결정적인 상황에서 대타로 활용할 계획이었다.

하지만 첫 경기에서 삼성 타선은 예상보다 훨씬 무기력했다. 타자들이 좀처럼 출루하지 못하면서 최형우를 투입할 만한 상황 자체가 만들어지지 않았다. 결국 박 감독은 수비 안정성보다 득점력 회복을 우선하기로 했다.

최형우는 오랜 기간 좌익수로 활약했지만 최근에는 지명타자 출전 비중이 높았다. 43세의 나이를 고려하면 외야 수비에 대한 부담이 적지 않다. 특히 이날 대구에는 바람이 강하게 불어 외야 수비의 중요성이 더욱 커질 수 있다.

그럼에도 삼성은 최형우를 선발 좌익수로 내보냈다. 수비에서 발생할 수 있는 위험을 감수하더라도 공격력을 끌어올리겠다는 선택이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

타순에도 변화가 생겼다. 1차전에서 2번 타자로 출전했던 김성윤이 선발 라인업에서 제외됐다. 김성윤은 전날 1회초 홈 송구 실책으로 추가 진루를 허용했고, 1회말에는 무사 1루에서 병살타를 기록하며 공격 흐름을 끊었다. 대신 박승규가 2번 타자 겸 우익수로 이동했다. 박승규가 맡았던 좌익수 자리에는 최형우가 들어간다.

또한 1차전에서 7번에 배치됐던 김영웅이 6번으로 올라섰다. 김영웅은 전날 삼성 타선에서 유일하게 적시타를 기록한 선수다. 5번 최형우와 6번 김영웅을 연이어 배치하면서 중심타선의 공격력을 높이려는 의도로 풀이된다.

이번 변화의 핵심은 구자욱과 최형우를 동시에 선발로 활용한다는 점이다. 구자욱은 올 시즌 타율 0.371, 15홈런, 102타점으로 타격왕에 오른 삼성의 간판타자다. 부상에서 돌아온 1차전에서는 4타수 무안타에 그쳤지만 여전히 상대 투수에게 부담을 줄 수 있는 타자다. 여기에 베테랑 최형우까지 합류하면서 삼성은 전날보다 무게감 있는 중심타선을 구축하게 됐다.

다만 해결해야 할 과제도 있다. 최형우가 좌익수로 출전하는 만큼 수비에서의 부담을 최소화해야 한다. 경기 초반 공격에서 주도권을 잡는다면 이후 수비 강화를 위한 교체 카드도 활용할 수 있다.

상대 선발은 아담 올러다. 삼성 타자 중에서는 이재현이 올러를 상대로 타율 0.667을 기록했고, 구자욱(0.429), 류지혁(0.400), 김영웅(0.333)도 좋은 상대 전적을 보유하고 있다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 16일 잠실 두산전 선발 라인업에서 제외됐다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.09.16 wcn05002@newspim.com

반면 디아즈는 올러 상대 타율 0.167, 최형우는 0.143에 그쳤다. 중심타선의 무게감이 커졌다고 해도 올러를 상대로 얼마나 효과적인 공격을 펼칠 수 있을지는 지켜봐야 한다.

마운드에서는 후라도가 반격의 선봉에 선다. 후라도는 올 시즌 24경기에 등판해 9승 3패 평균자책점 3.54를 기록했다. KIA를 상대로는 한 차례 등판해 7이닝 3실점으로 승패 없이 평균자책점 3.86을 남겼다.

삼성은 2차전에서도 패할 경우 2연패를 안고 광주 원정에 나서야 한다. 박 감독이 원태인의 불펜 등판 가능성까지 열어둔 것도 이번 경기의 중요성을 보여준다. 박 감독은 1차전 패배 후 "2차전까지 넘겨주면 시리즈가 어려워진다. 어떻게든 승리하겠다"고 강조했다.

첫 경기에서 수비를 우선했던 삼성은 하루 만에 공격력 강화로 방향을 틀었다. 벤치에서 끝내 기회를 얻지 못했던 최형우가 선발로 나서는 가운데, 삼성의 승부수가 타선의 침묵을 깨울 수 있을지 주목된다.

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