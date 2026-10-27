전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.27 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
스포츠 국내스포츠

속보

더보기

[PO] '2안타 충격' 삼성, 2차전 승부수 띄웠다…좌익수 최형우 선발 출격

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성은 27일 KIA와의 PO 2차전에 최형우를 좌익수로 선발 기용했다
  • 삼성은 1차전에서 2안타에 그친 타선 강화를 위해 중심타선을 개편했다
  • 구자욱·디아즈·최형우를 앞세운 삼성은 후라도를 선발로 내세웠다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 플레이오프(PO·5전3선승제) 첫 경기에서 단 2안타에 그친 삼성이 결국 공격력 강화를 위한 승부수를 던졌다. 수비 부담을 이유로 벤치에 앉혀뒀던 최형우를 좌익수로 선발 기용하며 구자욱과 함께 중심타선에 배치했다.

삼성은 27일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KIA와의 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 PO 2차전을 앞두고 선발 라인업을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 27일 열리는 PO 2차전에서 좌익수로 선발 출전한다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.27 wcn05002@newspim.com

이날 삼성은 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 순으로 타순을 구성했다. 선발투수는 아리엘 후라도다.

가장 눈에 띄는 변화는 최형우의 선발 출전이다. 전날(26일) 벤치에서 대기했던 최형우가 5번 타자 겸 좌익수로 나선다. 삼성은 구자욱과 디아즈, 최형우로 이어지는 중심타선을 완성했다.

삼성은 지난 26일 열린 PO 1차전에서 KIA에 1-5로 패했다. 선발 크리스 페덱이 4.2이닝 5실점으로 무너진 가운데 타선은 9이닝 동안 단 2안타에 그쳤다.

김지찬이 1회말 중전 안타를 기록했고, 김영웅이 5회말 적시타를 때려낸 것이 전부였다. 구자욱과 디아즈, 박승규, 강민호로 이어진 3~6번 타순은 합계 12타수 무안타에 그쳤다.

특히 삼성은 득점 기회조차 제대로 만들지 못하면서 벤치에 대기 중이던 최형우를 끝내 활용하지 못했다. 삼성 박진만 감독은 경기 후 "타선에서 찬스가 없었다. 그렇다고 최형우를 무작정 쓸 수는 없다. 주자가 모여야 최형우 카드를 쓸 수 있는데 그럴 기회가 없었다"라고 아쉬움을 드러냈다.

이어 "우리 타선은 내일 라인업이나 멤버에 변화를 줘야 하지 않을까 생각한다"며 선발 명단과 타순 조정을 예고했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

하루 만에 그 구상을 현실화 했다. 당초 박 감독은 구자욱의 부상으로 인해 최형우의 기용을 놓고 고민이 컸다. 왼쪽 햄스트링 부상에서 회복 중인 구자욱은 타격이 가능하지만 수비와 주루에는 여전히 제약이 있다.

이에 1차전에서는 구자욱을 지명타자로 배치하고, 수비력이 좋은 박승규를 좌익수로 기용했다. 최형우는 경기 후반 결정적인 상황에서 대타로 활용할 계획이었다.

하지만 첫 경기에서 삼성 타선은 예상보다 훨씬 무기력했다. 타자들이 좀처럼 출루하지 못하면서 최형우를 투입할 만한 상황 자체가 만들어지지 않았다. 결국 박 감독은 수비 안정성보다 득점력 회복을 우선하기로 했다.

최형우는 오랜 기간 좌익수로 활약했지만 최근에는 지명타자 출전 비중이 높았다. 43세의 나이를 고려하면 외야 수비에 대한 부담이 적지 않다. 특히 이날 대구에는 바람이 강하게 불어 외야 수비의 중요성이 더욱 커질 수 있다.

그럼에도 삼성은 최형우를 선발 좌익수로 내보냈다. 수비에서 발생할 수 있는 위험을 감수하더라도 공격력을 끌어올리겠다는 선택이다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 중심 타자 최형우. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.10.26 wcn05002@newspim.com

타순에도 변화가 생겼다. 1차전에서 2번 타자로 출전했던 김성윤이 선발 라인업에서 제외됐다. 김성윤은 전날 1회초 홈 송구 실책으로 추가 진루를 허용했고, 1회말에는 무사 1루에서 병살타를 기록하며 공격 흐름을 끊었다. 대신 박승규가 2번 타자 겸 우익수로 이동했다. 박승규가 맡았던 좌익수 자리에는 최형우가 들어간다.

또한 1차전에서 7번에 배치됐던 김영웅이 6번으로 올라섰다. 김영웅은 전날 삼성 타선에서 유일하게 적시타를 기록한 선수다. 5번 최형우와 6번 김영웅을 연이어 배치하면서 중심타선의 공격력을 높이려는 의도로 풀이된다.

이번 변화의 핵심은 구자욱과 최형우를 동시에 선발로 활용한다는 점이다. 구자욱은 올 시즌 타율 0.371, 15홈런, 102타점으로 타격왕에 오른 삼성의 간판타자다. 부상에서 돌아온 1차전에서는 4타수 무안타에 그쳤지만 여전히 상대 투수에게 부담을 줄 수 있는 타자다. 여기에 베테랑 최형우까지 합류하면서 삼성은 전날보다 무게감 있는 중심타선을 구축하게 됐다.

다만 해결해야 할 과제도 있다. 최형우가 좌익수로 출전하는 만큼 수비에서의 부담을 최소화해야 한다. 경기 초반 공격에서 주도권을 잡는다면 이후 수비 강화를 위한 교체 카드도 활용할 수 있다.

상대 선발은 아담 올러다. 삼성 타자 중에서는 이재현이 올러를 상대로 타율 0.667을 기록했고, 구자욱(0.429), 류지혁(0.400), 김영웅(0.333)도 좋은 상대 전적을 보유하고 있다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 최형우가 16일 잠실 두산전 선발 라인업에서 제외됐다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.09.16 wcn05002@newspim.com

반면 디아즈는 올러 상대 타율 0.167, 최형우는 0.143에 그쳤다. 중심타선의 무게감이 커졌다고 해도 올러를 상대로 얼마나 효과적인 공격을 펼칠 수 있을지는 지켜봐야 한다.

마운드에서는 후라도가 반격의 선봉에 선다. 후라도는 올 시즌 24경기에 등판해 9승 3패 평균자책점 3.54를 기록했다. KIA를 상대로는 한 차례 등판해 7이닝 3실점으로 승패 없이 평균자책점 3.86을 남겼다.

삼성은 2차전에서도 패할 경우 2연패를 안고 광주 원정에 나서야 한다. 박 감독이 원태인의 불펜 등판 가능성까지 열어둔 것도 이번 경기의 중요성을 보여준다. 박 감독은 1차전 패배 후 "2차전까지 넘겨주면 시리즈가 어려워진다. 어떻게든 승리하겠다"고 강조했다.

첫 경기에서 수비를 우선했던 삼성은 하루 만에 공격력 강화로 방향을 틀었다. 벤치에서 끝내 기회를 얻지 못했던 최형우가 선발로 나서는 가운데, 삼성의 승부수가 타선의 침묵을 깨울 수 있을지 주목된다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
사진
보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동