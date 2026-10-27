민주당, 의총서 계파갈등 우려 목소리…"내부 분열 안 돼, 지도부 흔들리지 말아야"

AI 핵심 요약beta
- 민주당은 27일 비공개 의원총회에서 지지율 하락과 계파 갈등을 논의했다
- 조승래 의원은 당내 분열을 막고 지도부가 흔들려선 안 된다고 촉구했다
- 민주당 의원들은 위기의식을 공유하고 민생 행보에 집중하기로 뜻을 모았다
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 집권 여당인 더불어민주당이 최근 지지율 하락세와 신천지 의혹으로 계파 갈등의 격랑에 휩싸인 가운데 27일 오후 비공개 의원총회에서 이에 대한 우려의 목소리가 터져 나온 것으로 확인됐다.
뉴스핌 취재를 종합하면 이날 조승래 의원은 비공개 의총 자유발언을 통해 "지금 상황이 매우 엄중한데 당 내부에선 서로 싸우고 있다"며 "분열하면 안 되며 서로 신뢰를 회복해야 한다"고 촉구했다.
이어 최근 당내에서 불거진 내홍을 의식한 듯 "지도부가 흔들려선 안 된다"고 강조했다.
이 같은 조 의원의 발언은 최근 당 지지율 하락 추세와 함께 신천지 의혹을 둘러싼 친명(친이재명계)과 친청(친정청래계) 간 도를 넘는 계파 갈등 양상을 언급한 것으로 보인다.
당의 혼란을 수습하고 결속을 다져야 할 시점에 내홍이 거듭되는 것에 대한 심각한 위기감을 드러낸 것으로 풀이된다.
다만 전은수 원내대변인은 의총 직후 기자들과 만나 조 의원의 발언에 대해 "쓴소리라기보다 현재 정국에 대해 엄중한 위기의식을 가져야 한다는 데 인식을 같이한 것"이라고 설명했다.
전 원내대변인은 "지금은 신발끈을 다시 동여매고 민생 행보에 집중해 유능하고 강한 민주당의 모습을 보여줄 때라는 점에 뜻을 모았다"고 전했다.
이날 비공개 의총에서는 조작기소 특검법과 신천지 집단 가입 의혹과 관련한 논의는 없었던 것으로 전해졌다.
seo00@newspim.com