하나카드, '달러페이 법인카드'로 기업 외화 결제 수요 공략

AI 핵심 요약beta
- 하나카드는 27일 달러페이 법인카드로 기업 외화결제를 공략했다
- 달러 보유 기업은 원화 환산 없이 달러로 해외 대금을 결제할 수 있다
- 원화 재환산을 생략해 약 1% 수수료를 절감할 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 해외 카드 이용대금을 달러로 직접 결제할 수 있는 '달러페이 법인카드'를 앞세워 기업 고객의 외화 결제 수요를 공략한다고 27일 밝혔다.
달러페이 법인카드는 달러를 보유한 기업이 원화 환산 과정 없이 보유 외화로 해외 카드대금을 낼 수 있는 상품이다. 기업의 자금 운용 방식에 맞춰 결제 수단을 선택할 수 있다는 점이 특징이다.
하나카드에 따르면 일반적인 해외 카드 결제는 현지 통화가 미화로 환산되면서 약 1%의 국제브랜드 수수료가 부과된다. 이후 국내 카드사를 통해 원화로 재환산되는 과정에서 추가로 약 1%의 수수료가 붙어 이용금액이 청구된다.
반면 달러페이 법인카드는 미화에서 원화로 재환산하는 과정을 생략해 약 1%의 원화 환산 수수료를 절감할 수 있다는 설명이다. 해외 거래가 잦거나 달러 수입이 발생하는 기업에 유용하다.
하나카드는 기업의 해외 거래가 다양해지는 가운데 자금 흐름과 이용 목적을 고려한 법인카드 서비스로 기업 고객의 금융 수요에 대응할 방침이다.
하나카드 관계자는 "앞으로도 기업 고객의 실제 이용 환경과 금융 수요를 반영한 법인카드 서비스를 통해 기업 금융시장에서의 경쟁력을 높여 나갈 계획"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com