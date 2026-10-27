iM금융, 차기 회장 후보군 6명 선정…11월말 숏리스트 확정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외부 전문기관 평판조회·독립이사 평가로 1차 검증

독립성 확보 위해 명단은 비공개, 12월 최종 후보 추천

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = iM금융지주가 차기 회장 선임을 위한 1차 후보군 6명을 선정했다. 독립이사와 외부 전문가의 심층면접을 거쳐 11월 말 최종 후보군을 압축하고 12월 중 최종 후보자를 추천할 계획이다.

iM금융지주 회장후보추천위원회(회추위)는 27일 회의를 열고 차기 최고경영자(CEO) 선임을 위한 롱리스트(Long-list) 후보군 6명을 선정했다고 밝혔다.

[사진=iM금융그룹]

회추위는 지난 9월 28일 경영 승계 절차를 개시한 이후 약 4주간 내외부 상시 후보군을 대상으로 1단계 검증과 평가를 진행했다.

후보자들이 제출한 지원서와 증빙서류를 토대로 자격요건을 검증하고, 외부 전문기관의 평판조회 결과와 주요 경영성과, 금융업 전문성, 리더십, 윤리·책임경영 등을 종합적으로 평가했다.

이번 롱리스트 선정은 외부 전문기관의 객관적인 검증 자료와 독립이사들의 평가를 결합해 후보자 검증의 신뢰성과 공정성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 다만 후보자의 개인정보 보호와 향후 평가의 독립성 확보를 위해 후보자 명단은 공개하지 않기로 했다.

회추위는 앞으로 약 4주간 롱리스트 후보자를 대상으로 2단계 검증을 진행한다. 독립이사들은 심층면접을 통해 후보자들의 경영철학과 그룹의 미래 비전, 리더십 및 경영역량 등을 살펴볼 예정이다.

금융·경영·리더십·전략 분야 외부 전문가들도 후보자별 심층면접에 참여한다. 평가 항목은 금융업 전문성, 조직·리더십, 전략적 사고 등 3대 핵심역량을 중심으로 구성된다.

조강래 회추위원장은 "이번 롱리스트 선정 과정에서는 후보자별 제출 서류의 형식을 표준화하고 외부 전문기관의 평판 정보를 활용해 평가의 객관성과 공정성을 높이는 데 중점을 뒀다"고 밝혔다.

회추위는 2단계 심층평가 결과를 종합적으로 검토해 11월 말 숏리스트(Short-list)를 확정할 예정이다.

이후 최종 단계에서는 독립이사들이 영역별 집중 면접을 진행하고, 후보자들이 향후 3년간의 그룹 경영 방향을 발표하고 토론하는 '3 Yrs. Visioning' 세션을 실시한다. 이를 통해 CEO로서의 준비도와 적합성을 종합적으로 검증한 뒤 12월 중 최종 후보자를 추천할 방침이다.

peterbreak22@newspim.com