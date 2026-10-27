신한카드, 두나무 '기와체인'으로 토큰 결제 실증

AI 핵심 요약beta
- 신한카드는 27일 두나무와 블록체인 월렛 직접결제 테스트에 나섰다
- 신한카드는 기와월렛과 자체 발행 토큰으로 임직원 결제를 실증했다
- 신한카드는 보안성과 규정 준수 검증 후 상용화를 추진할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 신한카드는 디지털자산 전문기업 두나무와 블록체인 기반 월렛 간 직접 결제 테스트에 나선다고 27일 밝혔다. 두나무의 기와체인 기반 월렛을 활용한 결제 실증은 카드사 중 신한카드가 처음이다.
신한카드는 두나무의 퍼블릭 블록체인 '기와체인(GIWA Chain)'과 전용 지갑 '기와월렛'을 활용해 본사 지하 1층 가맹점에서 임직원 대상 결제 테스트를 진행한다. 블록체인 인프라는 두나무가 제공하고, 결제에 쓰이는 토큰은 신한카드가 기와체인에서 직접 발행·운영하는 구조다.
이번 테스트는 실제 오프라인 결제 환경에서 블록체인 적용 가능성을 검증하는 데 초점을 맞췄다. 참여 임직원은 기와월렛 앱에서 신한카드 토큰을 발급받은 뒤 매장에 비치된 QR코드를 스캔해 결제한다. 지갑 주소 입력이나 별도의 전송 절차 없이 QR코드 스캔만으로 결제를 완료하도록 설계했다.
보안성과 규정 준수 요건도 함께 점검한다. 기와체인의 '도장' 기술로 임직원 여부를 온체인(On-chain)상에서 인증하고, 사전에 등록된 월렛에서만 결제가 가능하도록 했다. 이를 통해 금융 서비스에 요구되는 보안성과 규정 준수 요건을 블록체인 기술로 검증할 계획이다.
기와체인은 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자체 구축한 퍼블릭 블록체인이다. 신한카드는 앞서 스테이블코인·블록체인 6대 기술 과제의 개념검증(PoC)을 마치고 솔라나 재단, 일본 SBI그룹 등과 협력을 이어왔다.
신한카드 관계자는 "이번 실증 테스트를 통해 블록체인 기반 금융 서비스의 새로운 표준을 제시하고, 법제화 완료 시 즉시 상용화할 수 있는 기반을 마련하겠다"며 "향후 참여 가맹점 확대와 글로벌 블록체인 네트워크 연동을 단계적으로 추진할 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com