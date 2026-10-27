[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 10월 27일

AI 핵심 요약beta
- 27일 뉴스핌이 경제·산업·금융 등 주요 기사를 담은 뉴스레터를 발행했다
- 앤스로픽 상장과 코스피 하락, 중국차 공습 등 경제 이슈를 다뤘다
- KB국민은행 해킹 피해 규모 변경과 AI 신용쇼크 확산도 소개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
27일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲[앤스로픽, 상장] "HBM도 직접 조달"…증권신고서에 삼성·SK하이닉스 협상 거명 ▲[아! 코스피] ⑧ 외국인이 결정한 코스피 하락세…개인·기관 매수도 못 막았다 ▲[중국차 공습…현대차·기아 방어선은](完) "가성비 한계 드러내"...안방 사수 전략 다시 짜야 ▲[AI 신용쇼크 확산] 실물 경기로 전염 위험...연준의 선택은 ▲
[단독] KB국민은행 해킹 피해 '줄였다 늘렸다'…168명→119명→2210명 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.