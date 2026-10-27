케이뱅크, '제11회 금융의 날' 포용금융 부문 금융위원장상 수상

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크는 27일 금융의 날 기념식에서 금융위원장상을 수상했다.
- 케이뱅크는 청년채용 확대 공로로 기관 표창을 처음 받았다.
- 장지은 매니저는 미성년자 금융범죄 예방 공로로 표창받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 케이뱅크가 '제11회 금융의 날' 기념식에서 포용금융 부문 금융위원장상을 수상했다고 27일 밝혔다.
금융위원회가 주최한 행사에서 케이뱅크는 기관 표창을, 직원 1명은 개인 표창을 받았다. 케이뱅크가 기관 자격으로 금융의 날 표창을 받은 것은 이번이 처음으로, 올해 신설된 청년채용 확대 포상에 선정됐다.
케이뱅크는 2022년부터 정기 운영 중인 채용연계형 인턴십을 통해 사회초년생의 채용 기회를 늘리고 청년 일자리 창출에 기여한 점을 인정받았다. 지원자 수요 증가에 맞춰 지난해부터 상·하반기 연 2회로 확대했으며, 올해까지 총 7차례 진행된 인턴십 평가를 통해 우수 인턴을 정규직으로 전환했다.
개인 부문에서는 카드팀 장지은 매니저가 표창을 받았다. 미성년자 전용 서비스인 '알파카드' 담당자로서 미성년자 맞춤형 이상거래탐지시스템(FDS) 구축에 참여했다.
인공지능(AI)을 활용해 미성년자 거래 특성을 분석함으로써 성인과 미성년자를 구분하는 이중 FDS 체계를 마련했다.
이를 통해 이상 거래 의심 대상을 탐지하고 미성년 고객의 금융범죄 노출 예방에 기여했다.
한편 케이뱅크는 2018년부터 지난해까지 대통령 표창을 포함해 총 13차례 포상을 받았다.
케이뱅크 관계자는 "청년 채용과 미성년자 보호를 위한 노력을 인정받은 결과"라며 "금융 혁신을 지속하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com