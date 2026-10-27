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회장 취임 4주년 이재용, 첫 행보는 '로봇'…RX사업추진실 찾았다

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  • 이재용 회장은 27일 취임 4주년을 맞아 로봇 조직을 방문했다
  • 휴머노이드 등 차세대 로봇 기술 경쟁력과 개발 현황을 점검했다
  • 삼성전자는 로봇을 반도체 이후 핵심 성장동력으로 육성할 전망이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 4주년 당일 RX사업추진실 방문, 로봇 기술 경쟁력 점검
재임 기간 반도체 호황, 영업이익익 43조→370억원 증가 기대
M&A·로봇 통해 다음 4년 대비, 노노 갈등·파운드리 등 과제

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 취임 4주년을 맞아 로봇 사업을 총괄하는 RX(Robotics eXperience)사업추진실을 찾았다. 별도 기념행사나 메시지 없이 로봇 조직을 방문하는 것으로 4주년을 보내면서, 반도체로 확보한 재원을 로봇 등 신사업에 투입해 새로운 성장축을 만들겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

27일 재계에 따르면 이 회장은 이날 오후 서울 서초구 우면동 삼성전자 연구개발(R&D) 캠퍼스 내 RX사업추진실을 방문했다. 대외 메시지 없이 조용한 현장을 방문한 이 회장은 휴머노이드(인간형 로봇)를 비롯한 차세대 로봇 기술의 경쟁력과 개발 현황 등을 점검한 것으로 전해졌다.

지난 7월 RX사업추진실 신설한 뒤 석 달여 만에 이 회장이 직접 현장을 찾으면서 삼성의 로봇 사업에도 속도가 붙을 전망된다.

이 회장은 취임 4주년을 전후로 고(故) 이건희 선대회장 6주기를 추모하며 조용한 일정을 소화 중이다. 23일 수원 선영 추도식에 참석했고, 26일에는 자녀들과 진관사를 찾았다. 28일에는 경기 용인 사업장 내 인재개발원에서 추모 음악회가 열린다.

이재용 삼성전자 회장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 4년 만에 영업익 8배…'분기 100조' 시대

이 회장이 2022년 10월 27일 취임한 이후 삼성전자 실적은 극적으로 반전했다. 2023년 반도체(DS)부문에서만 14조8800억원의 영업손실을 냈지만, 올해 2월 6세대 고대역폭메모리(HBM4)를 세계 최초로 양산하며 기술 경쟁력을 회복했다. 3분기에는 영업이익 107조4000억원으로 분기 100조원 시대를 열었다.

연도별로 보면 이 회장 취임 첫해인 2022년 43조원 수준이던 영업이익은 메모리 불황이 닥친 2023년 6조6000억원으로 급감했다. 이후 2024년 32조7000억원, 지난해 43조7000억원으로 회복세를 탔다. 올해는 1~3분기 누적 영업이익만 약 254조원으로, 이미 지난해 연간 실적의 6배에 육박하는 수준이다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 연간 영업이익 전망치는 약 372조원으로, 2022년 대비 8배 넘게 늘어날 전망이다. 내년 전망치는 560조원을 웃돈다.

주주환원도 확대하고 있다. 삼성전자는 지난 8월 최대 110조원 규모의 주주환원책을 내놓으며 3분기에만 30조원 안팎의 특별배당을 예고했다. 구체적인 배당 규모는 오는 29일 3분기 확정 실적 발표 때 공개된다.

◆ 다음 4년의 새 먹거리는?…무게중심은 '로봇'

이 회장 체제에서 삼성전자는 지난 4년이 반도체 경쟁력을 회복했고, 향후 4년은 반도체로 번 돈을 새 먹거리에 투입할 것으로 기대된다. 특히 무게가 실리는 쪽은 로봇 사업이다.

이 회장이 취임 4주년 당일 찾은 RX사업추진실은 삼성전자가 지난 7월 DX부문장 직속으로 신설한 로봇 사업 컨트롤타워다. 현대차그룹에서 보스턴다이내믹스 전략을 맡았던 이동건 부사장을 영입해 조직을 맡겼고, 신설 3개월여만에 총수가 직접 현장을 찾았다.

그간 삼성전자는 로봇 사업 기반을 차근차근 다져왔다. 앞서 레인보우로보틱스를 자회사로 편입했고, 경북 구미에 피지컬 AI와 휴머노이드 생산 인프라를 구축하는 계획도 내놨다. 조직(RX사업추진실)~기술(레인보우로보틱스)~생산(구미)으로 이어지는 로봇 사업 밑그림을 갖췄다는 평가다. 재계에서는 이번 방문을 두고 로봇을 반도체 이후 핵심 성장 동력으로 삼겠다는 메시지를 내부에 던진 것이라는 해석이 나온다.

또 다른 축은 M&A다. 삼성전자는 지난해 독일 공조기업 플랙트그룹을 15억유로에 인수했고, 미국 마시모 오디오 사업부와 디지털헬스케어 기업 젤스도 품었다. 자회사 하만을 통해서는 독일 ZF의 첨단운전자보조시스템(ADAS) 사업을 15억유로에 사들이기로 했다. 사업지원실 내 M&A 전담팀은 AI·공조·로봇·전장 등에서 추가 인수 대상을 검토 중인 것으로 알려졌다.

이 회장이 부회장 시절 80억달러에 인수한 하만이 선례로 꼽힌다. 하만의 매출은 2017년 7조1000억원에서 지난해 15조8000억원으로 두 배 넘게 늘었고, 영업이익은 1조5000억원으로 역대 최대를 기록했다. 반도체 호황으로 투자 여력이 커진 만큼 로봇 분야를 포함한 대형 M&A로 이어질지 주목된다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 노노 갈등·파운드리·책임경영은 숙제

노조와 회사의 갈등, 노조간 갈등 등은 풀어야 할 과제다. 삼성전자는 올해 임금협상에서 DS부문 영업이익의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설했지만, 이후 사업부 간 성과급 격차로 노노·노사 갈등이 오히려 격화했다.

사업 측면에서는 파운드리(반도체 위탁생산) 사업이 과제로 꼽힌다. 지난해 테슬라와 약 22조8000억원 규모의 2나노 위탁생산 계약을 맺는 등 수주를 늘려가고 있지만, 시장 점유율은 오히려 뒷걸음질 쳤다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 삼성전자의 파운드리 점유율은 5.9%로, 72.5%를 기록한 TSMC와의 격차는 이 회장 취임 전인 2022년 2분기 36.9%포인트에서 66.6%포인트로 벌어졌다.

책임경영 측면에서는 등기이사 복귀가 과제로 꼽힌다. 삼성 준법감시위원회는 이 회장의 등기이사 복귀 필요성을 강조해 왔지만, 사법 리스크가 해소된 이후인 올해 3월 정기 주주총회 안건에 오르지 않았다. 이 회장은 2019년 10월 이후 7년째 미등기 임원 신분이다.

이르면 11월 말 단행될 정기 사장단 인사는 이 회장의 다음 4년 구상에 대한 가늠자가 될 전망이다. 전영현 DS부문장과 노태문 DX부문장이 각각 겸임 중인 메모리사업부장과 MX사업부장 자리를 분리할지, AI 전환(AX)을 이끌 리더십을 어떻게 짤지가 관전 포인트다. 

raul1649@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

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