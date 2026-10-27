NH농협생명, 서울시와 김포 농가 일손돕기

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 23일 서울시와 김포 농가에서 일손돕기를 했다.
- 참석자 36명은 애호박 생육관리와 수확, 제초작업을 진행했다.
- 농촌 인력난과 취약계층 일자리 연계 방안을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 지난 23일 서울시와 함께 경기도 김포시 소재 농가를 찾아 농촌일손돕기 활동을 실시했다고 27일 밝혔다.
이번 활동은 수확철 일손이 부족한 농가를 지원하고 민관협력을 통한 농촌상생을 실천하기 위해 마련됐다.
이날 활동에는 박병희 NH농협생명 대표이사, 박월진 서울시 복지실 서기관, 김욱 서울노숙인일자리지원센터 관장 등 총 36명이 참여했다.
참석자들은 애호박 농가에서 곁순 제거 등 생육관리와 수확 작업을 진행했다. 농가 주변 제초작업과 환경 정비에도 일손을 보탰다.
이후 농촌의 인력 부족 문제와 주거취약계층의 일자리 지원을 연계하는 방안에 대해 의견을 나눴다. NH농협생명은 향후 서울시 및 관계기관과 협력 가능성을 지속적으로 모색할 계획이다.
박병희 대표이사는 "농촌의 일손 부족에 대응하기 위해서는 기업과 지자체 등 다양한 주체가 힘을 모으는 것이 필요하다"며 "앞으로도 지자체 및 유관기관과 협력을 넓혀 농촌과 지역사회에 필요한 사회공헌활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com