이동석 충주시장 "도청 충주 환원, 이제 시작"…이틀간 도보 대장정 완주

AI 핵심 요약beta
- 이동석 충주시장이 27일 충북도청 충주 환원 도보 대장정을 마쳤다
- 시민 450여명과 함께 도청 환원과 충북 균형발전을 촉구했다
- 이 시장은 대장정 이후에도 도청 환원 운동을 본격화하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이동석 충주시장이 충북도청 충주 환원을 촉구하며 이틀간 진행한 도보 대장정을 마무리하고 환원 운동을 본격화하겠다는 의지를 밝혔다.
이 시장은 27일 충북도청에 도착한 뒤 정문 앞에서 완주 기자회견을 열고 "대장정은 마무리하지만 충주의 도전은 이제 본격적으로 시작한다"며 "오늘을 완주가 아닌 도청 환원의 출발이라고 부르고 싶다"고 말했다.
이번 도보 대장정에는 충주시청에서 충북도청까지 이동하는 일정에 시민 450여명이 참여했다.
이 시장은 도청 환원과 충북 균형발전이라는 메시지를 도민에게 알리기 위해 시민들과 함께 걸었다고 설명했다. 그는 "도청 환원의 화두를 던지는 단계를 넘어 실현을 위한 구체적인 움직임을 보여준 첫날로 기억될 것"이라며 "도청 환원을 위한 길에서도 책임감을 갖고 앞장서 걷겠다"고 강조했다.
도청 환원에 대한 우려와 회의적인 시각도 언급했다. 이 시장은 "염려와 걱정의 목소리 안에도 충주시와 충북도를 위한 애정이 담겨 있다는 점을 명심하겠다"며 "다양한 의견을 귀담아듣고 충주시뿐 아니라 충북도 전체의 행복으로 이어지는 균형발전 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.
이어 "도청 충주 환원을 반드시 해내겠다는 의지와 자신감을 갖고 완주하겠다"며 도보 대장정 이후에도 환원 요구를 이어가겠다는 뜻을 내비쳤다.
이 시장은 대장정에 동참한 시민과 안전한 여정을 지원한 관계자들에게 감사의 뜻을 전하며 "오늘 남긴 발자국이 충북도청이 충주로 돌아오는 길의 이정표가 되도록 더욱 당찬 행보를 이어가겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com