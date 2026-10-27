원주시, 원도심 공간 정비와 문화 콘텐츠 결합 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 26일 원도심 활성화 추진회의를 개최했다
- 참석자들은 공간·상권·문화자원 연계 방안을 논의했다
- 유휴공간 활용과 청년 유입·야간 방문 활성화를 검토했다
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 지난 26일 시청 회의실에서 김정남 부시장 주재로 '원도심 활성화 추진회의'를 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 회의에서는 경제국장, 정책보좌관, 원도심 활성화 추진단 관계 부서장들이 참석해 각 부서의 사업과 원도심 내 공간, 상권, 문화자원의 연계 방안에 대해 논의했다.
참석자들은 원도심 전반을 아우르는 중장기 계획을 바탕으로 기존 상권과 문화, 관광 자원의 연계를 점검하며 청년층 유입과 야간 방문 활성화 방안에 대해 심도 있는 논의를 진행했다. 또한 부서별 추진사업 간 연계 가능성 및 협조 사항을 확인하고 공간 정비와 문화 콘텐츠 결합 방안에 대한 의견을 공유했다.
특히 다양한 유휴공간 활용 방안에 주목하며 청년 창업, 문화예술 활동, 주민 편의 제공을 위한 공간의 활용 방안을 모색했다. 이와 함께 주변 상권과 연계해 시민과 방문객의 체류 및 소비를 유도할 수 있는 방안도 검토됐다.
김정남 원주시 부시장은 "원도심의 공간, 문화, 상권이 서로 연결될 때 사람들이 끌리고 머무는 매력적인 공간이 될 수 있다"며 "부서 간 협력과 주민, 상인의 참여를 통해 원도심의 특색을 살리고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 지혜를 모아야 한다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com