두산, 김제에 AI 데이터센터용 광모듈 CCL 생산라인 구축

AI 핵심 요약beta
- ㈜두산은 27일 김제공장에 광모듈용 CCL 생산라인을 구축한다고 밝혔다.
- ㈜두산은 2028년까지 3992억원을 투자해 생산시설을 신축하고 200여명을 고용한다.
- AI 데이터센터 수요에 대응해 생산라인을 2028년 하반기부터 순차 가동한다.
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AI 데이터센터 수요 확대 대응
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= ㈜두산이 인공지능(AI) 데이터센터용 광모듈 동박적층판(CCL) 생산능력 확대를 위해 전북 김제공장에 3992억원을 투자한다.
㈜두산은 전북특별자치도, 김제시와 광모듈용 CCL 전용 생산라인 구축을 위한 투자협약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약은 지난 9월 발표한 약 9700억원 규모의 투자 계획 가운데 김제공장 증설분을 구체화한 것이다.
㈜두산은 2028년까지 3992억원을 투입해 김제 지평선일반산업단지 내 기존 연성동박적층판(FCCL) 공장 옆에 연면적 약 1만평 규모의 광모듈용 CCL 생산시설을 신축한다. 신규 고용 인원은 200여명이며 생산라인은 2028년 하반기부터 순차적으로 가동할 예정이다.
이번 증설은 AI 데이터센터 확대에 따른 광모듈용 CCL 수요 증가에 대응하기 위한 것이다. 현재 ㈜두산의 국내 생산라인은 가동률이 100%를 넘어선 상태다. 회사는 신규 생산시설을 통해 대규모 공급 여력을 확보한다는 계획이다.
광모듈은 서버와 네트워크 장비 사이에서 전기 신호를 빛 신호로 변환해 데이터를 주고받는 부품이다. CCL은 인쇄회로기판(PCB)의 핵심 소재로 광모듈용 CCL은 초고속 신호의 손실을 최소화하는 기술이 요구된다.
㈜두산은 초당 800기가비트(Gbps)급 이상 고속 광모듈의 미세회로 구현에 적합한 고성능 CCL을 주요 광모듈 제조사에 공급하고 있다.
김인욱 ㈜두산 전자BG장은 "AI 데이터센터 확대로 광모듈용 CCL 수요가 빠르게 늘고 있으며, 이번 증설은 주요 고객사의 중장기 수요를 바탕으로 결정한 것"이라며 "김제공장을 광모듈용 CCL 핵심 생산거점으로 키워 고객사가 필요로 하는 물량을 적기에 공급하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com