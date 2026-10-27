한화비전 휠체어럭비 선수단, 아시안패러게임 첫 금메달 쾌거

AI 핵심 요약beta
- 한화비전 선수단은 23일 아시안패러게임 휠체어럭비 금메달을 획득했다
- 한국 대표팀은 일본을 53대50으로 꺾고 대회 사상 첫 금메달을 차지했다
- 한화비전은 선수단을 지원하며 내년 세계선수권 출전을 준비한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한화비전 소속 선수 4명 활약…안정적 급여·훈련 장비 지원
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한화비전 소속 장애인 휠체어럭비 선수들이 대한민국 국가대표팀의 사상 첫 아시안패러게임 금메달 획득에 힘을 보탰다.
한화비전은 자사 휠체어럭비 선수단이 '2026 아이치·나고야 아시안패러게임'에서 금메달을 획득했다고 27일 밝혔다.
한화비전 소속 이성희(46·공격수), 박승철(29·수비수), 김영훈(33·공격수), 김건엽(31·수비수) 등 4명이 주축을 이룬 대한민국 휠체어럭비 국가대표팀은 지난 23일 일본 아이치현 가리야 윙 아레나에서 열린 결승전에서 일본을 53대 50으로 꺾고 우승했다.
세계 랭킹 16위인 한국은 이번 대회에서 세계 랭킹 1위 일본을 상대로 예선 두 경기와 결승전까지 3전 전승을 거뒀다. 결승전에서는 전반을 26대 26 동점으로 마친 뒤 3쿼터부터 리드를 잡아 마지막까지 점수 차를 지켜냈다.
이번 우승으로 한국 휠체어럭비 대표팀은 2014년 인천 아시안패러게임 은메달 이후 12년 만에 대회 첫 금메달을 획득했다.
한화비전은 장애인 스포츠 저변 확대와 선수들의 안정적인 훈련 환경 조성을 위해 2024년 11월부터 휠체어럭비 선수단을 직접 고용해 운영하고 있다.
소속 선수들에게 매월 안정적인 급여를 지급하고 훈련 장비와 운동복 구입비도 별도로 지원하고 있다. 이달에는 신규 선수를 추가 영입해 선수단 규모를 총 5명으로 확대했다.
대표팀 주장인 이성희 선수는 "회사의 지속적인 관심과 뒷받침 덕분에 운동에만 전념할 수 있었고, 그 결과 아시안패러게임 금메달이라는 값진 성과를 거뒀다"며 "응원해 주신 국민들과 임직원분들께 감사드리며, 이번 금메달에 안주하지 않고 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 말했다.
한화비전 관계자는 "세계 정상급 팀들을 상대로 투혼을 발휘해 사상 첫 금메달을 목에 건 선수단이 매우 자랑스럽다"며 "선수들이 앞으로도 훈련에 매진하며 도전을 이어갈 수 있도록 든든한 조력자 역할을 할 것"이라고 밝혔다.
한편 한화비전 소속 선수들은 내년 7월 일본 도쿄에서 열리는 '2027 세계휠체어럭비 아시아·오세아니아 선수권대회'에 출전할 예정이다.
mkyo@newspim.com