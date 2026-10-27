이니바이오 '이니보', 中 톡신 시장 진입…내년 1분기 출시 목표

AI 핵심 요약beta
- 이니바이오는 27일 이니보의 중국 품목허가를 획득했다
- 이니바이오는 2027년 1분기 현지 출시를 목표로 유통망을 구축한다
- GC녹십자웰빙은 이니보의 해외 진출로 매출 확대를 추진한다
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GC녹십자웰빙, 해외 에스테틱 사업 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = GC녹십자웰빙이 인수한 이니바이오의 보툴리눔 톡신 제제 '이니보'가 중국 품목허가를 받았다. 이니바이오는 내년 1분기 현지 출시를 목표로 유통망 구축에 나선다.
이니바이오는 자체 개발한 A형 보툴리눔 톡신 제제 이니보가 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 품목허가를 획득했다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 이니보는 중국에서 허가받은 9번째 보툴리눔 톡신 제품이다. 국내 기업이 개발한 제품 중에서는 휴젤과 휴온스바이오파마에 이어 세 번째로 중국 품목허가를 받았다.
이니바이오는 2023년 1월 중국에 임상시험계획(IND)을 신청한 뒤 현지 임상시험과 품목허가 심사를 거쳐 약 3년 9개월 만에 허가를 획득했다. 이니보는 이니바이오가 자체 개발·생산하는 A형 보툴리눔 톡신 제제로, 한국과 중국에서 허가를 위한 임상시험을 진행했다.
회사는 중국 현지 파트너사와 협력해 제품 공급 및 유통 체계를 구축할 계획이다. 파트너사의 의료기관 네트워크를 활용해 주요 의료미용기관을 중심으로 판매에 나설 예정이다. 브라질에서도 이니보의 품목허가 절차를 진행하고 있다.
시장조사기관 프로스트앤드설리번에 따르면 중국 보툴리눔 톡신 시장은 2025년 약 126억 위안에서 2030년 약 390억 위안으로 확대될 전망이다.
GC녹십자웰빙은 2025년 이니바이오 인수를 통해 보툴리눔 톡신 사업에 진출했다. 필러와 스킨부스터를 포함한 에스테틱 제품군을 보유한 가운데, 이니보의 해외 진출을 통해 매출 기반을 넓힌다는 전략이다.
이니바이오 관계자는 "현지 파트너와 협력해 2027년 1분기 상업화를 추진하고, 브라질을 비롯한 해외 시장 진출에도 속도를 내겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com