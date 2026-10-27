삼척시, '탄소중립 실천' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 삼척시탄소중립지원센터와 사회복지협의회는 26일 업무협약을 체결했다
- 두 기관은 탄소중립과 사회복지 연계사업을 공동 추진한다
- 환경교육과 취약계층 지원, 캠페인 등 협력을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시탄소중립지원센터와 삼척시사회복지협의회는 지난 26일 '탄소중립 실천과 사회복지 증진을 위한 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약은 기후위기 대응과 탄소중립 실천을 통해 지역사회 복지를 증진하기 위한 것으로 사회복지 현장과 협력한 환경교육 및 관련 사업도 포함된다.
두 기관은 협약 조건에 따라 ▲탄소중립과 사회복지 간 연계사업 발굴 및 공동 추진▲사회복지시설 및 지역주민을 위한 탄소중립 환경 교육과 실천 문화 지원▲기후위기 취약계층 지원을 위한 복지자원 연계▲공동 캠페인 및 홍보 활동 ▲정보 공유와 공동사업 체계 구축 등의 협력을 계획하고 있다.
특히 지역 사회복지 자원과 탄소중립 실천 활동의 연계를 다룬 점에서 이번 협약의 중요성을 보여주고 있다. 양 기관은 상호 존중과 신뢰를 바탕으로 지역 주민의 적극적인 참여를 유도하며 민관 협력을 통해 두 분야의 융합을 촉진하고자 한다.
김주영 센터장은 "이번 협약이 탄소중립이 일상에서 실천될 뿐 아니라 지역 사회 복지와 연결될 수 있는 협력의 기반이 될 것"이라며 지역 주민의 참여로 탄소중립 실천문화 확산에 힘을 쏟겠다고 강조했다.
김성래 회장은 "사회복지 현장과 탄소중립 실천의 연계를 통해 주민의 삶의 질을 높이는 데 적극 협력하겠다"고 소감을 밝혔다.
onemoregive@newspim.com