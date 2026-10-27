[컨콜] 한화오션 "핵추진 잠수함 전담조직 신설…전문인력 확보 추진"

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션은 27일 열린 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 핵추진 잠수함 사업에 선제적으로 대응하기 위한 전담 조직을 신설했다고 밝혔다.
회사는 전문인력 추가 확보와 핵심 기술 역량 강화를 위한 준비에 착수했다고 설명했다.
이어 "기존 잠수함 개발 경험을 바탕으로 차세대 잠수함 사업을 위한 기술적·사업적 기반을 체계적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션은 27일 열린 올해 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 핵추진 잠수함 사업에 선제적으로 대응하기 위한 전담 조직을 신설했다고 밝혔다.
회사는 전문인력 추가 확보와 핵심 기술 역량 강화를 위한 준비에 착수했다고 설명했다.
이어 "기존 잠수함 개발 경험을 바탕으로 차세대 잠수함 사업을 위한 기술적·사업적 기반을 체계적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.
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