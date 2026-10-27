장동혁 "소방 예산 국비 지원 확대…노후 장비부터 교체"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표는 27일 소방공무원 안전 예산 확대를 약속했다
- 국비 지원을 늘리고 노후 소방장비 교체에 적극 나서겠다고 했다
- 소방관 안전 연구와 사고자·유가족 지원도 강화하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 27일 소방공무원들의 안전 확보를 위해 내년도 예산안부터 국비 지원을 확대하고 노후 소방 장비 교체에 적극 나서겠다고 약속했다.
장 대표는 이날 국회에서 열린 '안전한 현장을 위한 소방공무원과의 대화'에서 "소방관의 생명은 결국 안전 인프라에 달려 있다"며 "내년 예산부터 하나하나 따져서 국비 지원을 충분히 늘리고, 소방관들의 생명을 든든하게 지킬 수 있도록 노후 장비부터 확실하게 바꿔 나가겠다"고 말했다.
장 대표는 "소방공무원이 국가직으로 전환된 지 벌써 6년이 됐는데도 여전히 소방 예산 가운데 국비는 10% 남짓에 불과하다"며 "기초적인 지원조차 부족한 상황"이라고 지적했다.
그는 "중앙과 지방이 예산 핑퐁을 벌이는 동안 교체 시기를 넘긴 노후 장비가 40%에 육박하고 있다"며 "현장의 장비들은 이미 위험 수위를 넘고 있다"고 했다.
장 대표는 최근 화재 진압 중 숨진 고(故) 김진석 소방위를 언급하며 "정치가 이런 상황을 계속 방치한다면 결국 안타까운 비극이 반복될 수밖에 없다"며 "우리 당도 부족한 부분이 적지 않았을 것이다. 그동안 잘 챙기지 못한 점 진심으로 죄송한 마음"이라고 했다.
그러면서 "보다 나은 매뉴얼을 만들 수 있도록 소방관 안전을 지킬 연구를 확대하고, 제도적 지원에도 최선을 다하겠다"며 "사고를 당하신 소방관과 유가족 지원에도 부족함이 없도록 꼼꼼히 챙기겠다"고 약속했다.
이어 "여러분께서 보다 안전하게 현장에 나설 수 있도록, 제복 입은 영웅이 합당한 예우와 처우를 받을 수 있도록 국민의힘이 모든 힘을 쏟아 노력하겠다"고 덧붙였다.
jeongwon1026@newspim.com