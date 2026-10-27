동해해경청, 강원경찰청과 해양 재난 희생자 신원 확인 훈련 실시

AI 핵심 요약beta
- 동해해경청은 27일 강원경찰청과 해양 재난 신원확인 훈련을 실시했다
- 훈련은 유람선 화재·폭발로 다수 희생자가 발생한 상황을 가정했다
- 참가자들은 지문·DNA 채취와 유가족 면담으로 신원 확인을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 27일 강원경찰청과 동해해경서 묵호전용부두에서 해양 재난 희생자 신원 확인 훈련을 실시했다고 밝혔다.
이번 훈련은 수난대비 기본훈련의 일환으로 진행됐다. 재난에 따른 요구조자를 신속하게 구조하는 절차와 함께 희생자를 수습하고 신원을 확인해 유가족에게 인계하는 과정이 포함됐다.
훈련은 동해시 묵호항 인근의 유람선에서 화재와 폭발로 다수의 희생자가 발생한 상황을 가정해 실시됐다.
신원 확인팀은 사고선박에서 희생자의 수와 위치를 조사하고 발견된 희생자를 구조정으로 이송, 육상 임시영안시설로 옮겼다. 이를 통해 희생자의 지문과 DNA를 채취하고 법의학적 자료를 모집하고 유가족과 면담을 통해 희생자의 신원 확인 작업에 이르기 까지 전 과정을 진행했다.
이번 훈련을 통해 해양경찰과 경찰이 협력해 효율적인 대응 체계를 구축하고 현장 대응 능력을 높이는 계기가 마련됐다.
김주창 동해지방해양경찰청 과학수사계장은 "재난상황이 결코 발생해서는 안 될 사건"이라며 "해양경찰은 경찰과의 합동 대응 체계를 지속적으로 발전시키고 정례적인 훈련을 통해 전문성을 강화해 나가겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com