전력거래소, 재생에너지 100GW 시대 대비...15개 기관과 협력체계 구축

AI 핵심 요약beta
- 전력거래소는 27일 15개 기관과 AI 전력망 기술 협약을 체결했다
- 협약 기관들은 국내 전력계통 모델 KPG를 활용해 기술을 검증한다
- 재생에너지 100GW 시대를 대비해 AI 기반 계통운영을 추진한다
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AI 기반 전력망 운영기술 개발·실증 협력 추진
산·학·연 15개 기관 참여…전력망 운영 고도화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국전력거래소가 재생에너지 100기가와트(GW) 시대에 대비해 15개 산·학·연 기관과 인공지능(AI) 기반 전력망 운영기술 개발을 위한 협력체계를 구축했다.
전력거래소는 27일 한국에너지공과대학교에서 한국에너지공대, 한국전기연구원 등 15개 기관과 '전력망 물리기반 AI 모델 개발 및 실증사업'의 성공적인 수행을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 전력거래소가 주관하는 AI 기반 에너지관리시스템(AI-EMS) 국책연구과제에 필요한 전력계통 데이터와 해석 기술을 산·학·연이 공동으로 공유하고 검증하기 위해 마련됐다.
특히 한국에너지공대 전력계통모델링고도화센터(AGM 센터)가 구축한 국내 전력계통 모델인 'KPG(Korea Power Grid Testgrid)'를 AI 기술 개발과 검증에 활용할 계획이다.
기존 전력계통 AI 연구는 주로 가상의 전력망이나 해외 전력망을 대상으로 진행돼 국내 전력계통에 바로 적용하기 어려웠다.
반면 KPG는 국내 전력계통을 모델링한 플랫폼으로, 실제 국내 전력망의 특성을 반영해 AI 기술을 검증할 수 있다는 장점이 있다.
이를 통해 발전기를 언제 가동하거나 정지할지 결정하는 발전기 기동정지계획(UC)과 전력망의 전력 흐름을 효율적으로 조정하는 최적조류계산(OPF) 등 핵심 기술을 국내 전력계통 조건에서 검증할 예정이다.
또한 전력계통과 전력시장 관련 기술자문을 제공하고, KPG를 활용한 연구개발 성과를 공유·확산할 계획이다.
김성진 전력거래소 이사장은 "재생에너지 100GW 시대에는 지금 방식의 계통운영만으로는 한계가 있다"라며 "AI-EMS가 완성되면 우리나라 계통운영 방식이 한 단계 올라서게 될 것"이라고 밝혔다.
이어 "이번 협약을 계기로 산·학·연이 보유한 역량을 결집해 AI-EMS 국책연구과제를 성공적으로 완수하고, 전력계통의 AI 대전환을 참여기관과 함께 이뤄 나가겠다"라고 말했다.
gkdud9387@newspim.com