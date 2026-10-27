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野 "부부가 골프 중독"…李대통령 이어 김혜경 여사까지 '황제 골프' 공세

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  • 국민의힘 주진우 의원은 27일 김혜경 여사의 황제 골프 의혹을 제기했다
  • 민주당과 청와대는 허위사실이라며 법적 대응을 예고했다
  • 국민의힘은 대통령 부부의 재판 지연 의혹까지 제기하며 공세를 확대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

주진우, '황제 골프' 의혹 제기…與 "허위사실로 법적 대응"
野 "사실관계를 구체적으로 밝혀야…영부인 심기 경호하나"
李 대통령 부부 재판 재개도 주장…'사법리스크' 집중 부각

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘이 이재명 대통령에 이어 부인 김혜경 여사의 이른바 '황제 골프' 의혹을 겨냥하며 대여 공세의 범위를 넓히고 있다. 특히 김 여사의 공직선거법 위반 사건이 대법원에 장기간 계류 중인 점까지 문제 삼으면서 대통령 부부를 향한 압박 수위를 끌어올리는 모습이다.

27일 정치권에 따르면 주진우 국민의힘 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "대구 천장 붕괴 사고 당일 이재명 대통령이 가족 골프를 치며 보고를 받았다고 인정했던 그날, 김혜경 여사는 10월 20일 골프를 예약했다"고 주장했다.

주 의원은 "그때 예약한 골프가 바로 제가 어제 영상으로 공개한 그 골프"라며 "사고가 난 것을 이 대통령이 골프장에서 알았고, 골프를 치며 보고를 받았다고 청와대가 인정한 그 시점에 김 여사는 다음 골프를 예약했다"고 말했다.

그러면서 "정말 부부가 골프 중독이냐. 국민이 다치건 말건 관심 없고 골프를 치며 다음 골프를 예약하다니 국민은 안중에도 없느냐"며 "청와대와 민주당은 김 여사가 국민이 사고로 신음하는 순간에도 황제 골프를 예약하고 레슨을 받은 것에 대해 국민 앞에 사죄하고 특검 수사를 받아야 한다"고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 주진우 국민의힘 의원이 27일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 김혜경 여사의 '황제 골프' 의혹과 관련해 특별감찰관의 골프 조사 실시를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 2026.10.27 jk31@newspim.com

◆주진우, '황제 골프' 의혹 제기…與 "허위사실로 법적 대응"

전날 주 의원은 김 여사가 서울 역삼동 화재 사고가 발생한 당일 유명 프로골퍼를 대동하고 골프를 쳤다며 의혹을 처음 제기했다.

주 의원은 "역삼동 화재로 19명의 인명 피해가 난 20일 김 여사는 유명 프로골퍼를 대동하고 황제 골프를 쳤다"며 "태릉CC에서 3인 골프를 즐기고 대통령 전용 황제 클럽하우스도 열었다"고 주장했다.

이어 "세계적인 프로 골퍼와의 필드 레슨은 수천만원의 비용이 드는데, 누가 그 비용을 댔나"라며 "남성 1명도 골프를 쳤는데, 이재명 가족의 군 시설 사적 이용은 범죄"라고 지적했다.

이에 대해 청와대는 '허위 사실'이라고 반박했다. 그러면서 주 의원의 일방적인 주장을 인용한 보도에 대해 신중을 기해달라는 언론 공지를 발표했다.

집권 여당인 더불어민주당도 근거 없는 정치 공세라며 맞섰다. 이주희 민주당 원내대변인은 "태릉CC는 국군복지단이 운영하지만, 민간인도 예약해 이용할 수 있는 골프장이다. 평일에는 회원 예약이 안 된 비어 있는 시간대에 일반인도 예약 가능하다. 일반 국민도 예약할 수 있는 시설을 이용한 것을 '군 시설 사적 이용'이라 부르는 것은 어불성설"이라고 반박했다.

이 원내대변인은 "확인되지 않은 의혹을 사실처럼 공표해 남의 명예를 훼손하는 것이야말로 범죄"라며 "대통령과 그 가족의 일상을 집요하게 뒤쫓는 스토커 행태와 허위사실 유포 같은 범죄행위를 상습적으로 일삼는 자가 국회의원이라는 신분 뒤에 숨어 있다. 법적 조치를 포함한 모든 수단으로 책임을 묻겠다"며 주 의원을 고발하겠다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 장동혁 국민의힘 대표가 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.10.22 jk31@newspim.com

◆野 "사실관계를 구체적으로 밝혀야…영부인 심기 경호하나"

그러자 국민의힘은 청와대와 민주당이 해명 대신 법적 대응을 앞세워 야당의 문제 제기를 차단하려 한다며 재차 공세에 나섰다.

장동혁 국민의힘 대표는 "허위 사실이라면서도 무엇이 허위인지는 밝히지 않는다"며 "'골프 치지 않았다'는 간단한 답변은 끝내 하지 못한다. 그러니 국민의 의심만 커지는 것이다. 의혹이 아니라 사실임을 자백하는 것"이라고 주장했다.

장 대표는 "야당의 합리적 의혹 제기마저 정치보복 수사의 대상으로 삼는 지경"이라며 "대통령실의 심기를 조금이라도 거스르면 누구도 가만두지 않겠다는 노골적 겁박"이라고 비판했다.

윤상현 국민의힘 의원도 "청와대는 김 여사가 지난 20일 태릉CC에서 골프를 쳤는지에 대해 명확한 답변을 내놓지 않았다"며 "사실관계를 구체적으로 설명하지 않은 채 법적 대응만 앞세운다면 의혹을 해소하기보다 불신을 키울 뿐"이라며 가세했다.

윤 의원은 "청와대가 허위라고 규정한 것은 정확히 무엇인가. 골프를 쳤다는 사실인가. 프로골퍼에게 레슨을 받았다는 주장인가. 특별대우를 받았다는 의혹인가"라고 지적했다.

정점식 국민의힘 원내대표는 전날 국회 법제사법위원회에서 김 여사의 골프 의혹 관련 영상 재생이 제지당한 것을 문제 삼았다. 그는 "서영교 법사위원장은 주진우 의원이 김 여사의 골프 영상을 재생하려 하자 이를 가로막았다"며 "명백한 직권남용"이라고 주장했다.

정 원내대표는 "지금 민주당은 영부인을 보좌하는 청와대 제2부속실로 전락했다"며 "영부인 심기 경호를 위해 국회 영상이나 틀어막는 민주당 의원들의 비루한 처지를 보니 쓴웃음을 금할 수 없다"고 꼬집었다.

주 의원도 "민주당이 법사위에서 김혜경 황제 레슨 영상을 틀지 못하게 한 것이 자백"이라며 "저를 고발하겠다고 하는데 무고로 맞고발할 예정"이라고 했다.

[성남=뉴스핌] 류기찬 기자 = 이재명 대통령과 김혜경 여사 ryuchan0925@newspim.com

◆李 대통령 부부 재판 재개도 주장…'사법리스크' 집중 부각

앞서 주 의원은 지난 10일 대구 상가 천장 붕괴 사고 당일 이 대통령이 골프를 치고 있었다며 관련 사진과 영상을 공개하며 의혹을 제기한 바 있다.

이에 대해 청와대는 "대통령은 현장에서 대구 사고를 보고받았다"며 "경찰청장 직무대행과 직접 통화해 인명피해 상황 등을 자세히 보고받은 뒤 구조에 총력을 다하고 수습에 만전을 기하라고 지시했다"고 설명했다. 그러면서 "대통령의 사적 비공개 일정을 정치적 공방에 활용하는 것에 유감을 표한다"고 밝혔다.

그러나 국민의힘은 이 대통령에 이어 김 여사까지 '황제 골프' 의혹을 제기하며 대통령 부부를 향한 공세 수위를 높이고 있다.

나아가 이 대통령의 재판 재개와 김 여사의 공직선거법 위반 사건이 대법원에 장기간 계류 중인 점을 문제 삼으며 대통령 부부의 사법 리스크를 집중 부각하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 최근 민주당이 추진하는 조희대 대법원장 탄핵의 목적이 이 대통령의 재판 재개를 막기 위한 것이라고 주장했다.

장 대표는 "재판부가 바뀌면 이 대통령 재판이 재개될 수 있으니 그게 무서워서 헌법재판소와 짜고 대법원장을 직무 정지시키려는 것"이라며 "죄 없는 대법원장을 탄핵해 대법원을 마비시키는 것으로 이것이 바로 삼권분립을 마비시키는 의회 쿠데타"라고 지적했다.

정점식 국민의힘 원내대표는 "김 여사의 공직선거법 위반 사건은 지난해 5월 12일 2심에서 유죄와 벌금형이 선고됐다"며 "선거법 사건은 '6·3·3 원칙'에 따라 2심 선고 후 3개월 만에 최종심이 나왔어야 하지만 1년 5개월이 지나도록 대법원은 감감무소식"이라고 주장했다.

정 원내대표는 "대통령의 부인은 대통령이 아니다. 헌법 84조의 불소추 특권에 해당할 여지가 없다"며 "야당에는 신속하고 엄중하게, 정권에는 느리고 친절하게가 사법부의 원칙인가"라고 비판했다.

jeongwon1026@newspim.com

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'채상병 순직' 임성근 징역 3년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. 대법원은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 이를 방치하고 안전대책을 마련하지 않았다는 원심 판단을 유지했다. 2023년 7월 경북 예천 집중호우 지역에서 실종자를 수색하다 순직한 채 상병 사건과 관련해 임성근 전 해병대 1사단장에게 징역 3년이 확정됐다. [사진 = 뉴스핌DB] 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 27일 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 기소된 임 전 사단장 등의 상고심에서 피고인들과 이명현 특별검사 측의 상고를 모두 기각했다. 이에 따라 임 전 사단장에게 징역 3년을 선고한 원심판결이 확정됐다. 함께 기소된 박상현 전 해병대 1사단 7보병여단장과 최진규 전 11포병대대장에게 선고된 금고 1년 6개월, 장모 전 7포병대대 본부중대장에게 선고된 금고 8개월에 집행유예 2년도 확정됐다. 임 전 사단장 등은 2023년 7월 경북 예천 내성천 일대에서 수몰 실종자 수색작전 중 안전장비를 지급하지 않은 채 수색을 지시해 채 상병을 숨지게 하고, 다른 해병대원에게 상해를 입힌 혐의(업무상 과실치사상)를 받는다. 당시 사고 이후 해병대 수사단은 임 전 사단장 등 8명에게 업무상과실치사 혐의가 있다고 판단했다. 그러나 국방부가 경찰에 이첩된 수사기록을 회수하고 임 전 사단장을 혐의자에서 제외하면서 이른바 '채해병 사건 수사 외압' 의혹이 불거졌다. 경찰은 2024년 7월 임 전 사단장에 대해 불송치 결정했다. 이후 특별검사법 제정에 따라 이명현 특검팀이 지난해 7월 출범해 재수사에 착수했다. 특검팀은 지난해 11월 임 전 사단장을 업무상과실치사상·군형법상 명령위반 혐의로 구속 기소했다. 1심은 임 전 사단장이 부대원들의 위험한 수중수색을 인식하고도 안전조치를 취하지 않아 사망 사고를 초래했다고 판단해 징역 3년을 선고했다. 다만 일부 명령위반 혐의 등에 대해서는 이유무죄로 판단했다. 이유무죄란 여러 행위가 하나의 범죄로 기소된 사건에서 일부 행위에 대해 범죄 성립을 인정하지 않으면서도 나머지 행위에 대해서는 유죄를 인정하는 경우, 판결 주문이 아닌 이유 부분에 무죄 판단을 기재하는 것을 말한다. 2심은 임 전 사단장의 업무상과실치사상 혐의 등에 대한 유죄 판단을 유지하면서 일부 명령위반 행위를 추가로 이유무죄로 판단했다. 다만 형량은 1심과 동일한 징역 3년을 유지했다. 대법원은 이러한 원심 판단에 법리 오해 등의 잘못이 없다며 유죄 및 일부 이유무죄 판단을 모두 유지했다. hong90@newspim.com 2026-10-27 11:24
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보험사도 뚫렸다…미래에셋생명, 첫 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 최근 금융권을 겨냥한 해킹 사고가 잇따르는 가운데 국내 보험사 중 처음으로 미래에셋생명에서 해킹에 따른 고객정보 유출 사고가 발생했다. 고객 청약시스템이 침해된 것으로 파악되면서 보험 가입 과정에서 제출한 질병 이력 등 민감한 정보의 유출 우려도 커지고 있다. 정확한 유출 대상과 항목, 규모는 현재 파악 중이다. 27일 금융권에 따르면 미래에셋생명은 지난 25일 일부 시스템에서 이상 징후를 발견하고 사이버 침해사고를 인지했다. 이후 외부 전문기관과 사고를 분석하는 과정에서 26일 새벽 개인정보 유출 사실을 확인했다. 해커는 고객 청약시스템과 홈페이지 일부에 침입해 파일 41개를 조회한 것으로 알려졌다. 고객 청약시스템은 보험 가입 신청과 심사에 필요한 개인정보·건강정보 등을 입력하고 처리하는 시스템이다. 다만 조회된 파일의 구체적인 내용과 실제 유출된 개인정보의 종류·규모는 아직 확인되지 않았다.  미래에셋생명은 홈페이지 사과문을 통해 개인신용정보 유출 사실을 인지한 뒤 전사적 비상대응체계를 가동하고 공격 IP 차단 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 금융감독원은 26일 긴급 현장점검에 착수해 피해 규모와 사고 경위, 대응의 적절성 등을 살펴보고 있다. [사진= 미래에셋생명] 이번 사고는 유출 규모뿐 아니라 어떤 정보가 포함됐는지가 관건이다. 앞서 은행과 저축은행에서는 이름과 연락처뿐 아니라 연소득과 대출금액, 예금잔액, 신용등급 등 개인의 재무상태를 보여주는 정보까지 유출됐다. 보험사는 가입 심사와 보험금 지급 과정에서 건강정보도 취급하는 만큼 유출 항목에 따라 사생활 침해 우려가 커질 수 있기 때문이다. 우선 청약 과정에서 제출한 질병·수술·입원·투약 이력 등이 유출될 수 있다. 보험 가입자는 '계약 전 알릴 의무'에 따라 상품별 질문 항목에 맞춰 관련 정보를 보험사에 알린다. 청약서나 첨부서류까지 유출됐다면 개인의 병력이 노출됐을 가능성이 있다.  보험금 청구 관련 정보에 접근했는지도 확인이 필요하다. 진단서와 진료비 서류 등에는 구체적인 질병과 치료 내역이 담길 수 있다. 계약자 외에 피보험자와 보험수익자의 정보가 포함됐는지도 점검 대상이다. 보험은 계약을 체결하는 사람과 보장을 받는 사람, 보험금을 받는 사람이 서로 다를 수 있어 가족정보까지 함께 노출될 가능성이 있다. 가입 상품과 보장금액 등 계약정보가 유출됐다면 보험사 직원을 사칭하거나 보험금 지급·계약 변경을 빙자해 개인정보와 금융정보를 추가로 요구하는 사기에 악용될 우려도 있다. 미래에셋생명은 사과문에서 유출된 정보가 명의도용과 스미싱·피싱 등 2차 피해에 악용될 수 있다며 주의를 당부했다. 출처가 불분명한 문자나 이메일의 링크를 클릭하거나 회사를 사칭한 전화에 개인정보·금융정보를 제공하지 말라고 안내했다. 또 개인정보 유출로 손해를 입은 경우 손해배상 및 법정손해배상 청구 소송을 제기하거나 개인정보 분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다고 밝혔다. 미래에셋생명은 사과문에서 "이번 사고로 고객 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 다시 한 번 깊이 사과드린다"며 고객정보 보호와 피해 최소화, 고객 안전과 신뢰 회복에 최선을 다하겠다고 밝혔다. 또한 지난 26일 오후 4시부터 홈페이지 접속을 차단하고 시스템 복구와 보안 점검을 진행하고 있다. 악성코드 등 추가적인 보안 위협을 차단한 뒤 사고 경위와 개인정보 유출 규모·범위·건수 등 구체적인 피해 상황을 파악할 계획이다. 홈페이지 접속 재개 시점은 아직 정해지지 않았다. 서비스를 다시 열었을 때 추가 정보 유출이나 고객의 2차 피해가 발생할 가능성이 있는지 거듭 확인하고 있어서다. 기존 홈페이지에서 이용하던 보험계약대출 등 보험 관련 업무는 당분간 콜센터를 통해 처리하고 있다.  미래에셋생명 관계자는 "홈페이지를 열었을 때 고객이 로그인하는 과정에서 2차 피해가 발생할 여지가 있어서는 안 되기 때문에 이중, 삼중으로 확인하고 있다"며 "추가 유출이나 고객 피해가 발생할 우려가 없는지 확인한 뒤 홈페이지를 열 계획으로, 재개 시점은 아직 정해지지 않았다"고 말했다.  yunyun@newspim.com 2026-10-27 12:11

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