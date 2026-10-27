임미애 "오세훈 2심 결과 납득 안돼…조희대 사법부 국민 신뢰 잃어"

AI 핵심 요약beta
- 임미애 의원은 27일 오세훈 시장 항소심 무죄를 비판했다
- 임 의원은 재판부가 여론조사 대납 정황을 외면했다고 주장했다
- 그는 조희대 사법부가 국민 신뢰를 잃었다며 상식적 판단을 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 임미애 더불어민주당 의원이 '오세훈 서울시장 여론조사비 대납 의혹' 사건의 항소심 재판부가 오 시장에게 무죄 판결을 내린 것을 두고 "조희대 사법부는 이렇게 국민의 상식을 짓밟으며 신뢰를 잃어가고 있다"고 했다.
임 의원은 27일 자신의 페이스북에서 "오세훈 2심 결과는 아무리 생각해도 납득이 안 된다"며 이같이 밝혔다.
임 의원은 "재판부는 오세훈의 후원자 김한정이 명태균에게 돈을 보낸 사실은 인정하면서도, 그것이 오세훈을 위한 여론조사 비용 대납은 아니라고 했다"며 "오세훈이 여론조사를 의뢰할 동기도 필요도 없었다고 했다. 모든 정황과 증거를 외면하려는 몸부림이 눈물겨울 정도"라고 짚었다.
이어 "10년 가까운 공백 끝에 후보가 되려던 그 순간, 누구보다 여론조사가 간절했던 사람은 다름 아닌 오세훈 본인"이라고 했다.
그러면서 "정치적 이익과 재산상 이익을 억지로 나누며 명태균에게서 수십 차례 무료 여론조사를 받은 혐의의 윤석열에게도 무죄, 의원 세비를 나누며 공생한 김영선과 명태균 사이의 돈은 정치자금이 아니라며 1심 무죄, 그리고 이제 여론조사 비용이 건너간 증거가 뚜렷한데도 오세훈까지 무죄"라고 했다.
그는 "사법부가 스스로 권위와 신뢰를 내팽개친 것과 무엇이 다른가"라며 "자다가도 벌떡 일어나 찬물을 들이켜야 할 만큼 진정이 안 되는 시절"이라고 했다.
또 "대법원에서만큼은 상식적인 판단이 내려지길 바란다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com