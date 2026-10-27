김대자 산단공 이사장, '취임 첫 행보' 울산 국가산단 방문…"안전관리체계 지속"

AI 핵심 요약beta
- 김대자 산단공 이사장이 27일 울산국가산단 안전점검에 나섰다
- 스팀하이웨이 공사현장과 지하배관 통합관리체계를 점검했다
- 예방점검과 첨단 안전관리 강화로 사고 대응을 높이기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
AI·디지털트윈 활용한 사고 예방체계 강화
지하배관 통합안전관리센터 관제체계 확인
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 김대자 한국산업단지공단 신임 이사장이 취임 후 첫 현장 행보로 울산국가산업단지를 찾아 산업현장 안전점검에 나섰다.
27일 김 이사장은 울산국가산업단지를 방문해 스팀하이웨이 배관 공사현장과 지하배관 통합안전관리체계를 점검했다.
울산국가산업단지는 국내 주요 석유화학 기업들이 입주한 산업단지다. 화학물질 취급이 많아 화재 등 대형 안전사고 위험이 높은 만큼 취임 후 첫 현장 점검지로 선정됐다.
김 이사장은 먼저 SK에너지 내 울산스팀하이웨이 볼조인트 교체 공사 현장을 찾았다.
스팀하이웨이는 총연장 6.2킬로미터(km)의 증기 배관이다. 공단은 지난 2023년 실시한 정밀 안전진단 결과를 바탕으로 중대 안전사고를 예방하기 위해 2024년부터 취약 볼조인트를 순차적으로 교체하고 있다.
김 이사장은 공사 현장 주변 구조물과 작업 동선 등을 살피며 위험 요소를 확인했다. 이어 울산국가산단 내 지하배관과 대기환경 등의 안전관리를 총괄하는 통합안전관리센터를 방문해 관제체계 운영 현황을 점검했다.
이곳에서는 디지털트윈 기반 3차원(3D) 배관정보와 인공지능(AI) 기반 지하배관 상태관리, 사물인터넷(IoT) 기반 부식 감시, 대기환경 감시 등 첨단 안전관리시스템을 운영하고 있다.
김 이사장은 각종 안전관리시스템의 운영 현황을 확인하고 이상 신호 발생 시 신속한 초기 대응과 관계기관 간 협조체계의 중요성을 강조했다.
김대자 산단공 이사장은 "산업현장에서 무엇보다 우선해야 할 가치는 노동자의 생명과 안전"이라며 "현장 중심의 예방점검과 첨단 안전관리체계를 지속 강화해 누구나 안심하고 일할 수 있는 산업단지를 만들어 나가는데 힘쓰겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com