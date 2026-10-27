NH투자증권, 경남 거창군에 냉장고 40대 전달

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권은 27일 거창군 마을공동체에 냉장고 40대를 전달했다
- 지원 냉장고는 거창군 경로당 등에 설치돼 주민 공동생활에 활용된다
- 이번 사업은 농촌마을공동체 지원사업의 네 번째 지원으로 진행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 27일 경상남도 거창군 마을공동체에 냉장고 40대를 전달했다고 밝혔다. 전달된 냉장고는 거창군 내 경로당 등에 설치돼 주민들의 공동생활 공간에서 활용될 예정이다.
회사에 따르면 이번 지원은 NH투자증권이 올해 총 8개 군을 대상으로 추진 중인 '농촌마을공동체 지원사업'의 네 번째 순서다. 해당 사업은 NH투자증권이 지난해 말 출연한 농어촌상생협력기금을 바탕으로 대중소기업·농어업협력재단과 함께 추진하고 있다.
2019년 시작해 올해로 8년째를 맞은 농촌마을공동체 지원사업은 NH투자증권의 대표 사회공헌 활동이다. 회사는 사업 초기 3년간 전국 농촌 마을회관 등에 전기레인지(인덕션) 1263대를 보급했고, 2022년부터는 매년 냉장고 350여 대를 지원했다.
NH투자증권은 범농협 구성원으로서 농업·농촌과의 상생을 핵심 가치로 삼고, 이를 ESG 경영의 주요 축으로 실천하고 있다. 범농협그룹의 '농심천심' 가치를 바탕으로 ▲농촌 지역 청소년 장학금 지원 ▲농촌 일손 돕기 ▲농가 숙원사업 지원 등 다양한 농촌 지원 프로그램을 이어가며 농촌 지역사회의 지속가능한 발전과 사회적 가치 창출에 힘쓰고 있다.
서성일 NH투자증권 동부본부장은 "농촌마을공동체 지원사업은 범농협 구성원인 NH투자증권이 농업·농촌과 함께 성장하겠다는 의지를 담아 8년째 이어오고 있는 대표 사회공헌 활동"이라며 "경로당은 어르신들이 함께 식사하고 머무는 생활의 중심인 만큼, 이번 지원이 거창군 주민들의 일상에 작게나마 보탬이 되길 바란다"고 말했다.
이홍기 거창군수는 "농업·농촌의 안정을 위해 농촌마을공동체를 지원해 주신 NH투자증권에 진심으로 감사드린다"며 "이번 냉장고가 꼭 필요한 곳에 전달될 수 있도록 하겠다"고 전했다.
rkgml925@newspim.com