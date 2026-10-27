동해시, '서로가 서로를 잇는 따뜻한 건강 이음'...퇴직간호사 동행

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 27일 온기 건강이음사업을 본격 추진했다
- 퇴원환자와 취약계층 가정에 맞춤형 방문 서비스를 제공한다
- 해온사회적협동조합·동해병원과 협력해 돌봄망을 강화한다
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 '온(溫,ON)기 건강이음사업'을 본격적으로 추진한다고 27일 밝혔다. 이 사업은 지역사회 내 건강관리가 필요한 시민의 건강 회복을 지원하기 위한 통합돌봄 특화사업이다.
'온(溫,ON)기 건강이음사업'은 퇴원환자 등 지속적인 건강관리가 필요한 대상자의 가정에 직접 찾아가 맞춤형 서비스를 제공하는 프로그램이다.
시는 거동이 불편한 어르신과 취약계층을 위한 방문진료 서비스가 부족한 지역 내 현안을 해결하기 위해 퇴직 간호사로 구성된 '해온사회적협동조합'과 협력하게 됐다. 이들은 지역사회 돌봄 자원으로 적극 활용될 예정이다.
추가로 해온사회적협동조합은 동해병원과 업무 협약을 체결했으며 김홍주 동해병원장이 사업 자문을 맡게 됐다. 민귀희(전 동해시의장), 문필선(전 동해병원 임상병리실장) 등 지역 내 경험이 풍부한 의료인들 또한 자문단으로 참여해 체계적인 건강관리 서비스를 지원할 계획이다.
이번 사업 시행을 통해 방문 의료 지원의 부족한 부분이 개선되고 건강관리에 어려움을 겪는 시민들의 접근성이 크게 높아질 것으로 기대하고 있다. 또 필요시 지역 복지 서비스와 연계하여 통합돌봄 지원체계를 강화할 예정이다.
이정학 동해시장은 "의료 자원이 한정된 상황에서 퇴직 간호 인력과 동해병원의 지원으로 뜻깊은 돌봄 모델이 마련됐다"며 "온(溫,ON)기 건강이음사업을 통해 시민들이 건강한 일상을 유지할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
동해시는 앞으로도 민관 협력 네트워크 강화를 통해 맞춤형 돌봄망을 구축하고 안정적인 방문형 의료 서비스가 정착될 수 있도록 최선을 다할 방침이다.
onemoregive@newspim.com